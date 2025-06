Torino Soul Night: Il Festival che Celebra l’Anima Black

La vibrante anima della Torino Soul Night risuona ancora più intensa quest’anno, elevandosi a festival per la sua sesta edizione, sabato 28 giugno al Cacao di Moncalieri. Un’evoluzione significativa per un evento nato nel 2021 dalla visione artistica di Samuele Spallitta, che mirava a creare un ponte tra la gloriosa eredità soul degli anni ’60, ’70 e ’80 e le correnti contemporanee che ne definiscono la continua metamorfosi.La Torino Soul Night non è semplicemente un concerto; è una celebrazione dell’evoluzione musicale black, un crogiolo dove la tradizione soul si fonde con le sfumature del neo-soul, l’ReB moderno, l’energia dell’hip-hop, la raffinatezza del jazz e l’innovazione elettronica. Un ecosistema sonoro in perpetua trasformazione che ha visto, nelle edizioni passate, protagonisti di calibro internazionale come Bunna degli Africa Unite, Mr. Tbone, Tony Momrelle degli Incognito, Raphael Gualazzi, Davide Shorty, Tormento e Willie Peyote, confermando la capacità dell’evento di attrarre talenti di spicco.Quest’anno, il festival si distingue per un’offerta ampliata e diversificata. La line-up vanta una selezione accurata di artisti internazionali e locali, creando un’esperienza immersiva che parte dal primo pomeriggio e prosegue fino a notte fonda. A impreziosire ulteriormente la serata, la presenza di due figure di spicco: Mimì, vincitrice dell’edizione 2024 di X Factor, portatrice di una nuova generazione di talenti, e l’inconfondibile Frankie hi-nrg, icona indiscussa della disco music e della scena club.La scelta del Cacao di Moncalieri rappresenta un passo avanti nella crescita del festival, offrendo una location più ampia e funzionale, con servizi essenziali come un ampio parcheggio e un’area dedicata a genitori con bambini, pensata per accogliere un pubblico sempre più vasto e variegato. La Torino Soul Night non è solo musica, ma un’esperienza comunitaria, un’occasione per celebrare l’arte, la cultura e la passione per i suoni black, in un contesto di crescita e contaminazione artistica. Il festival si propone come punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della buona musica, un viaggio sonoro attraverso le diverse sfaccettature di un genere musicale in continua evoluzione.