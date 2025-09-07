Trionfo Storico al Palio di Asti: Don Bosco Vince l’Edizione 750

Il Borgo Don Bosco celebra un trionfo storico, ponendo fine a un’attesa duratura con la vittoria di Giovanni Atzeni a cavallo di Anacleto nell’edizione numero 750 del Palio di Asti.

Un risultato che risuona come un’eco potente nella tradizione secolare della competizione, segnando un momento di svolta per la contrada.

La vittoria di Atzeni, un fantino di indubbia esperienza e carisma, non è solo un successo personale, ma un’iniezione di orgoglio e speranza per l’intera comunità del Borgo Don Bosco, che ha atteso a lungo un risultato di tale portata.

La competizione, densa di pathos e colpi di scena, ha visto un’agguerrita San Damiano conquistare il secondo posto, mentre Santa Caterina, con una performance di grande sostanza, si è aggiudicata la terza posizione.

La Torretta, pur mostrando un potenziale promettente, si è dovuta accontentare del quarto posto, testimoniando la ferocia e l’imprevedibilità della corsa.

Un’ulteriore dimostrazione della difficoltà intrinseca del Palio, dove la fortuna, l’abilità e la tenacia dei fantini e dei cavalli si intrecciano in un equilibrio precario.

San Martino-San Rocco, San Lazzaro e Nizza hanno completato la classifica, testimoniando la competitività di tutte le contrade coinvolte.

Tuttavia, l’episodio più significativo e malinconico della giornata è stato lo squalifica di Tanaro, un altro cavallo scosso, incapace di completare nemmeno un giro, segnando un momento di frustrazione per i suoi sostenitori e mettendo in luce l’estrema difficoltà nel domare questi animali, spesso irrequieti e imprevedibili.

Il Palio di Asti, più che una semplice corsa di cavalli, è un complesso rituale che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni della città.

È un’occasione per celebrare l’identità locale, per rafforzare i legami tra le contrade e per onorare il coraggio e l’abilità dei fantini.

L’edizione del 750° anniversario ha rappresentato un’occasione unica per ripercorrere le tappe fondamentali di questa straordinaria competizione, per ammirare la bellezza dei costumi e dei palii e per respirare l’atmosfera vibrante e coinvolgente che solo il Palio di Asti sa creare.

La vittoria del Borgo Don Bosco incide un nuovo capitolo nella storia del Palio, alimentando l’attesa e l’emozione per le future edizioni.

Il suono dei rintocchi delle torri e la festa popolare testimoniano il profondo legame tra la città e la sua più iconica tradizione.