Una Traviata da Cortile: Baricco e la Scuola Holden

Il sipario si alza su un’esperienza unica, un epilogo vibrante che celebra la conclusione della seconda stagione musicale di ‘Seven Springs. Il suono della Holden’, un progetto artistico guidato dalla visione di Gloria Campaner e Nicola Campogrande. Martedì 10 giugno, il cortile della Scuola Holden muterà in un palcoscenico a cielo aperto per “Una Traviata da Cortile”, un’opera originale ideata e interpretata da Alessandro Baricco, con la direzione musicale di Enrico Melozzi.Non si tratta di una semplice riproposizione operistica, bensì di un’immersione suggestiva nel cuore pulsante della Parigi ottocentesca, un paesaggio urbano vivido e popolare che fa da sfondo alla tragica parabola di Violetta Valery. Baricco, con la sua maestria oratoria, tesserà una narrazione che ne dipinga le tappe fondamentali: l’ebbrezza iniziale, il fragile amore, il rimpianto e, infine, la disperazione che la conduce al suo destino.L’illuminazione naturale, elemento centrale di questa performance, amplificherà la sensazione di immediatezza e autenticità. Il buio che avvolgerà il cortile al termine dello spettacolo non sarà solo un effetto scenico, ma un parallelo potente con l’oscurità interiore che affligge Violetta, un’eco del dolore che la consuma. A sottolineare il carattere emotivamente intenso del finale, Antonio Marras, figura di spicco nel panorama artistico italiano, ha curato i costumi dell’ultima scena, infondendo il tutto di un’estetica raffinata e innovativa, un connubio tra tradizione sartoriale e sperimentazione concettuale che riflette la sua costante ricerca di contaminazione tra arti diverse.Baricco, affiancato da Domenico Procacci, descrive l’evento come una fusione inusuale, un ibrido tra la vivacità di un concerto in piazza, l’intimo calore del teatro di narrazione e la spontaneità di una festa di paese, elementi che si fondono per creare un’atmosfera coinvolgente e memorabile. La produzione, frutto della collaborazione tra la Scuola Holden, Lingotto Musica, Andrea Bocelli Foundation Ente Filantropico e Banca del Piemonte, si prefigge di offrire un’esperienza culturale accessibile e di alta qualità.L’appuntamento, fissato per le ore 20:00, sarà preceduto, alle 19:00, da “My Favourite Stings”, un tributo in chiave jazz alle immortali melodie di Sting e dei Police, interpretato dall’Invisible Cts Trio, un ensemble dinamico composto da Daniele Tione al pianoforte, Dino Contenti al contrabbasso e Donato Stolfi alla batteria, promettendo una serata all’insegna della musica e della suggestione.