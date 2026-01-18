Uto Ughi per i Giovani: Musica e Speranza a Torino

Lunedì 19 gennaio, il Teatro Carignano di Torino si apre a “Uto Ughi per i Giovani”, un progetto ambizioso nato da un’iniziativa congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Fondazione Uto Ughi, con il prezioso supporto della Fondazione Faro e il prestigioso patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.

L’iniziativa si configura come un ponte culturale tra generazioni, un’opportunità per avvicinare il pubblico più giovane al patrimonio musicale classico, e una piattaforma per sostenere i giovani talenti emergenti.

Il concerto inaugurale, dal titolo evocativo “Il Fascino del Suono”, è il frutto di un protocollo d’intesa strategico volto a integrare l’arte musicale nel percorso educativo degli studenti di ogni ordine e grado.

L’esecuzione musicale offrirà un viaggio sonoro ricco di contrasti, un itinerario che si snoda attraverso i secoli, abbracciando il Barocco con la maestria di Vivaldi, l’eleganza del periodo Bachiano, la vivacità di Boccherini, l’espressività di Kreisler e la raffinatezza di Viotti.

Questo progetto si inserisce in un quadro più ampio di interventi governativi volti a valorizzare l’istruzione musicale.

Recentemente, un decreto ministeriale ha stanziato 35 milioni di euro a favore dei licei musicali e coreutici, un investimento cruciale per il potenziamento delle infrastrutture, il rinnovo delle attrezzature e, soprattutto, per la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti e all’avanguardia.

“Investire nella musica significa nutrire il talento, accendere la creatività e coltivare il potenziale dei nostri giovani,” ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, evidenziando come l’arte musicale rappresenti un motore di sviluppo personale e sociale.

In un contesto globale segnato da tensioni e conflitti, dove il rumore delle armi risuona in tutto il mondo, la musica assume un valore ancora più profondo: diventa un linguaggio universale capace di superare barriere linguistiche e culturali, promuovendo la comprensione reciproca e la ricerca di un’armonia perduta.

Il Maestro Uto Ughi, anima e cuore di questo progetto, ha espresso con passione come la musica possa essere un potente strumento per contrastare l’odio, la violenza e per costruire ponti tra i popoli, invocando un ritorno alla bellezza come antidoto alla brutalità.

Luigi Stella, direttore generale della Fondazione Faro, ha aggiunto che la cultura, in particolare la musica e il bello in generale, si rivelano un conforto essenziale nei momenti di difficoltà e fragilità, un sostegno concreto che l’istituzione Faro accompagna quotidianamente con dedizione.

“Uto Ughi per i Giovani” si configura quindi non solo come un concerto, ma come un vero e proprio atto di speranza, un messaggio di pace e un invito a riscoprire il potere trasformativo della musica.