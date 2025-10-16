Vanessa Redgrave a Torino: Stella della Mole e anteprima mondiale

Il 43° Torino Film Festival, in programma dal 21 al 29 novembre 2025, si appresta a celebrare una figura imprescindibile della storia del cinema: Vanessa Redgrave.

L’evento, ospitato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e sostenuto da un ampio partenariato istituzionale e culturale – che include il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT – consacra l’attrice con la prestigiosa Stella della Mole, un riconoscimento che ne attesta il profondo e duraturo impatto sull’arte cinematografica globale.

Questa edizione del Festival si distinguerà per l’anteprima mondiale de *The Estate*, un thriller che riunisce Vanessa Redgrave e suo marito, Franco Nero, sotto la direzione del figlio Carlo Gabriel Nero.

Il film, intriso di atmosfere gotiche e di tensione psicologica, esplora le dinamiche complesse di una famiglia aristocratica alle prese con un’eredità gravata da debiti e da presenze sovrannaturali, offrendo un’occasione unica per cogliere l’intesa e la chimica tra due leggende del cinema.

Giulio Base, direttore del Torino Film Festival, ha sottolineato come la candidatura all’Oscar per sei volte non elevi un’attrice al rango di interprete di talento, ma la trascenda, elevandola a vero e proprio archetipo culturale.

La Redgrave, con la sua presenza scenica magnetica e la sua voce potente, ha saputo incarnare personaggi iconici, diventando portavoce di valori e ideali che hanno segnato un’epoca.

La sua carriera, costellata di interpretazioni memorabili, si è evoluta in parallelo con le trasformazioni sociali e politiche del mondo contemporaneo, dimostrando una capacità unica di reinventarsi e di affrontare temi complessi con coraggio e profondità.

Al di là del successo artistico, Vanessa Redgrave rappresenta un esempio di impegno civile e sociale, un’attrice che ha utilizzato la sua voce e la sua visibilità per difendere cause umanitarie e per promuovere un cinema consapevole e responsabile.

La Stella della Mole, dunque, non è solo un riconoscimento alla sua eccezionale carriera, ma anche un tributo alla sua integrità morale e alla sua dedizione al bene comune.

L’evento si configura come un momento di celebrazione non solo del talento artistico, ma anche dei valori che hanno contraddistinto la sua vita e la sua opera, proiettando la sua figura come un faro per le nuove generazioni di artisti e di cittadini del mondo.

Il Torino Film Festival, con questa premiazione, si conferma ancora una volta un palcoscenico privilegiato per la valorizzazione del cinema d’autore e per l’incontro tra culture e generazioni.