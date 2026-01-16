Venaria Reale: Eredità Giovani, un ponte tra passato e futuro.

La Venaria Reale si proietta verso il futuro, consolidando il suo ruolo di cuore pulsante della comunità, con il lancio di “Eredità Giovani”, un programma innovativo pensato per gli studenti del territorio.

Più che una semplice tessera nominale gratuita, “Eredità Giovani” rappresenta un vero e proprio ponte generazionale, offrendo accesso illimitato nel corso del 2026 alla Reggia, ai Giardini e al Castello della Mandria.

La consegna ufficiale, affidata alla direttrice del Consorzio, Chiara Teolato, sarà un momento solenne, celebrato lunedì 19 gennaio alla presenza del sindaco Fabio Giulivi.

Questo gesto simbolico di “passaggio di testimone” – affida la responsabilità della memoria e della fruizione del patrimonio culturale alle nuove generazioni – testimonia l’impegno del Consorzio nel costruire un legame profondo e duraturo con la cittadinanza.

“Eredità Giovani” non è concepito come un mero diritto di accesso, ma come un’opportunità formativa e di crescita personale.

L’obiettivo è promuovere un’esperienza multidimensionale, che vada oltre l’apprendimento scolastico tradizionale.

Gli studenti saranno incoraggiati a trasformare il complesso della Venaria Reale in un laboratorio di idee, uno spazio di espressione creativa e di dialogo intergenerazionale.

Si auspica che i giovani frequentatori, attraverso ripetute visite, sviluppino un senso di appartenenza e una consapevolezza critica nei confronti del patrimonio storico-artistico che li circonda.

L’iniziativa mira a stimolare la riflessione sul ruolo del patrimonio culturale nella costruzione dell’identità locale e nazionale, incoraggiando l’analisi di contesti storici, sociali ed estetici.

Più che un luogo di svago, la Venaria Reale si configura come un ambiente stimolante per l’esercizio del pensiero critico, la coltivazione della creatività e la promozione del benessere culturale.

L’iniziativa “Eredità Giovani” si pone quindi come un investimento nel futuro, un impegno a trasmettere alle nuove generazioni il valore inestimabile del patrimonio venariese e a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.