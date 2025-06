Vertigo Summer Festival: arte, circo e magia a Cocconato d’Asti

Dal 3 al 6 luglio, Cocconato d’Asti, gioiello incastonato nella Riviera del Monferrato, si appresta a ospitare una vibrante e inedita fioritura artistica: il Vertigo Summer Festival. Questa prima edizione, frutto della collaborazione tra blucinQue Nice e Fondazione Cirko Vertigo, si configura come un ponte culturale internazionale, un crocevia di discipline performative contemporanee che trascendono i confini tradizionali.Non un semplice festival, ma un vero e proprio laboratorio di idee, il Vertigo Summer Festival accoglie oltre quindici compagnie e artisti provenienti da diversi continenti, proponendo un programma eclettico che abbraccia circo contemporaneo, teatro fisico, performance musicali dal vivo, illusionismo innovativo e teatro di figura. L’offerta è libera, accessibile a tutti, volta a creare un dialogo aperto tra artisti e pubblico in un contesto suggestivo e intimo.L’atto inaugurale, giovedì 3 luglio alle ore 21, è affidato ad Andrea Loreni, un funambolo che incarna la perfetta fusione tra abilità acrobatica e ricerca interiore. Con “Tracing the Sky”, Loreni sfiderà la gravità, percorrendo un cavo d’acciaio sospeso a venti metri d’altezza e lungo ottanta metri in piazza Giordano, un’esperienza che promette di essere emozionante e contemplativa. Loreni, unico funambolo italiano specializzato in traversate di tale portata, rappresenta l’audacia e la ricerca di equilibrio che permeano l’intero festival.Il Vertigo Summer Festival si inserisce in un progetto più ampio, “Cocconato d’Asti – Verso il Villaggio Diffuso”, promosso dalla Combriccola Marchetti. Questa iniziativa mira a riqualificare e valorizzare il borgo, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, attraverso un modello di sviluppo integrato. L’idea è di creare un ecosistema culturale e sociale dinamico, in grado di attrarre visitatori e residenti, promuovendo l’ospitalità, l’artigianato locale, la produzione agricola, le attività culturali e la creazione di nuove forme di comunità. Il festival, in questo contesto, si configura come un catalizzatore di cambiamento, un motore di rianimazione per un territorio ricco di storia e potenziale.“È un immenso onore inaugurare questo nuovo festival in un luogo di tale bellezza”, afferma Paolo Stratta, direttore artistico dell’edizione inaugurale. “Siamo particolarmente lieti di vedere come il mondo dell’impresa dimostri un crescente interesse e un reale impegno a sostegno della cultura, instaurando un rapporto virtuoso che rafforza e valorizza le competenze e le professionalità coinvolte.” Il festival non è solo un evento, ma un investimento nel futuro di Cocconato, un segnale di speranza e un esempio di come l’arte possa contribuire a costruire comunità più resilienti e creative. Rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il piacere di stare insieme, per confrontarsi con nuove forme di espressione artistica e per celebrare la ricchezza culturale del Monferrato.