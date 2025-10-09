View Conference: Animazione, VFX e IA a Torino, incontri esclusivi!

La prestigiosa View Conference, in sinergia con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, offre quest’anno un’esperienza unica al Cinema Massimo, con due proiezioni speciali che incarnano l’eccellenza dell’animazione, degli effetti visivi, dei videogiochi e dell’intelligenza artificiale applicata all’intrattenimento.

Queste non sono semplici proiezioni, ma veri e propri incontri con i visionari che hanno dato vita a opere di straordinario impatto.

Martedì 14 ottobre, il Cinema Massimo si illuminerà con ‘KPop Demon Hunters’, l’acclamato musical animato che ha conquistato il pubblico di Netflix e Sony Pictures Animation. Un’occasione irripetibile per immergersi in un universo vibrante e innovativo, presentato in anteprima con l’intervento dal vivo dei registi, Maggie Kang e Chris Appelhans, che condivideranno le sfide creative e le scelte artistiche che hanno plasmato questo fenomeno culturale.

La loro presenza offrirà uno sguardo privilegiato dietro le quinte di un’opera che fonde musica, azione e animazione in un mix esplosivo.

Giovedì 16 ottobre, il Cinema Massimo ospiterà la proiezione del live-action ‘How to Train Your Dragon’ di Universal Pictures e DreamWorks Animation, un’epopea visiva scritta e diretta dal maestro Dean DeBlois.

La serata si trasformerà in un vero e proprio omaggio alla maestria tecnica e artistica del film grazie all’intervento speciale dal vivo di Christian Mänz, supervisore Vfx, e Glen McIntosh, supervisore dell’animazione.

Questi esperti condivideranno le complessità della creazione di effetti visivi mozzafiato e dell’animazione di personaggi iconici, svelando i segreti di un film che ha ridefinito il genere fantasy per il grande schermo.

La loro presenza non solo arricchirà l’esperienza di visione, ma offrirà anche un’opportunità unica di apprendimento e ispirazione per aspiranti professionisti del settore.

“Annunciare queste proiezioni speciali in una città così ricca di storia cinematografica come Torino è un onore e una fonte di grande emozione,” dichiara Maria Elena Gutierrez, direttrice della Conferenza.

“Accogliere sul palco del Cinema Massimo figure di questa levatura, come Maggie, Chris, Christian e Glen, testimonia l’impegno di View Conference nel promuovere l’eccellenza e nel creare un ponte tra i creativi e il pubblico.

“View Conference 2025, un evento internazionale in lingua inglese, si svolgerà dal 12 al 17 ottobre presso le Ogr di Torino e in diverse sedi cittadine, tra cui il Cinema Massimo, offrendo un programma ricco di workshop, conferenze e incontri con i protagonisti dell’industria dell’intrattenimento digitale.

Un’occasione imperdibile per esplorare le frontiere dell’innovazione e connettersi con una comunità globale di artisti, tecnici e appassionati.