Visite con il Direttore: Cinema e Dialoghi nella Mole Antonelliana

A partire dal 3 luglio, il Museo Nazionale del Cinema di Torino inaugura un’inedita formula di incontro con il pubblico: le “Visite con il Direttore”, esperienze immersive condotte da Carlo Chatrian, direttore del museo, in orario serale, dopo la chiusura al pubblico. Un’opportunità esclusiva, riservata a un numero limitato di partecipanti, che apre le porte della Mole Antonelliana in un contesto intimo e suggestivo.L’appuntamento inaugurale, fissato per le 19:00, sarà dedicato alla mostra monografica “The Art of James Cameron”, un viaggio nel cuore della poetica visiva di uno dei registi più influenti e innovativi del cinema contemporaneo. Più che una semplice visita guidata, si tratta di un dialogo privilegiato con uno dei massimi esperti del settore, un’occasione per svelare retroscena, aneddoti e curiosità che arricchiscono la comprensione del cinema e delle sue figure iconiche. Come sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo, “l’aggiunta di valore che deriva da un’esperienza così esclusiva è inestimabile”.Le “Visite con il Direttore” rappresentano una concretizzazione di un’idea che il Museo coltivava da tempo, un modo per intensificare il legame con il pubblico e offrire un’esperienza indimenticabile, che va oltre la fruizione passiva delle opere esposte. La Mole Antonelliana, liberata dalla folla e illuminata in un’atmosfera serale, si trasforma in un palcoscenico privilegiato per una conversazione appassionante sul cinema e sulla sua capacità di plasmare il nostro immaginario.James Cameron, figura dominante del cinema blockbuster e dell’innovazione tecnologica, è molto più che i suoi successi commerciali. La mostra dedicata e, di conseguenza, la visita guidata, si propongono di esplorare le radici del suo talento, ripercorrendo le tappe formative che lo hanno portato a diventare l’autore che conosciamo oggi: un bambino appassionato di ingegneria, un adolescente devoto ai supereroi e all’arte surrealista, un lettore vorace di fantascienza, un sognatore che, con mezzi essenziali, ha saputo tradurre le proprie visioni in immagini potenti e suggestive. Dalla costruzione di sommergibili in miniatura alla creazione di mondi fantastici sullo schermo, la mostra illuminerà il percorso creativo di un artista che ha saputo reinventare il linguaggio del cinema.L’iniziativa non si esaurisce con l’appuntamento dedicato a James Cameron. In autunno, le “Visite con il Direttore” riprenderanno, ampliando l’offerta con incontri dedicati sia alle mostre temporanee che alla collezione permanente, offrendo al pubblico diverse prospettive sull’evoluzione della settima arte. Il costo di partecipazione è fissato a 30 euro a persona, comprensivi del biglietto d’ingresso, e i posti sono limitati a 15 persone per garantire un’esperienza intima e coinvolgente. Un’opportunità unica per immergersi nel mondo del cinema e dialogare con uno dei suoi massimi interpreti.