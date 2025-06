Warhol a Torino: Triple Elvis al Grattacielo Intesa Sanpaolo

Fino al 30 giugno, lo Spazio Trentacinque, situato al cuore pulsante del grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, offre al pubblico l’eccezionale opportunità di ammirare “Andy Warhol, Triple Elvis”, un’icona indiscussa della Pop Art proveniente dalla prestigiosa collezione Agrati, oggi parte integrante delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo. Questo evento, parte del più ampio programma celebrativo del decimo anniversario dell’imponente struttura progettata da Renzo Piano, segna non solo la prima esposizione torinese dell’opera, ma anche una rinnovata affermazione del ruolo culturale e sociale della banca nel territorio.”Triple Elvis” (1963) rappresenta un momento cruciale nell’evoluzione artistica di Warhol, un periodo in cui l’artista, con una visione profetica, inizia a esplorare il concetto di celebrità attraverso la serializzazione dell’immagine. L’opera, più che una mera rappresentazione, è un’indagine sulla ripetizione, sulla mercificazione dell’immagine e sulla natura effimera della fama nell’era moderna. La triplicazione del volto di Elvis Presley, stampato con la tecnica della serigrafia, frammenta l’originalità e ne amplifica l’impatto, riflettendo la saturazione mediatica e la cultura dell’immagine che caratterizzano la società del secondo dopoguerra. Warhol, anticipando le dinamiche della cultura di massa, eleva un’icona popolare a simbolo universale, interrogando i confini tra arte alta e arte bassa.Il grattacielo Intesa Sanpaolo, divenuto un inconfondibile landmark urbano, non è solo un’opera architettonica di eccellenza, ma un vero e proprio centro vitale per la città. Il decennale offre l’occasione per ripercorrere il percorso di questi anni, costellati da oltre 700 giornate di eventi che hanno coinvolto più di 150.000 visitatori, e per confermare l’impegno del gruppo a promuovere un dialogo continuo tra arte, cultura e comunità. Un palinsesto di appuntamenti gratuiti, che spaziano dalla musica al teatro, dall’arte al cinema, in collaborazione con partner strategici, celebra questo legame profondo e contribuisce a rafforzare l’identità culturale di Torino. L’esposizione di “Triple Elvis” si inserisce in questa visione, offrendo al pubblico un’esperienza artistica di alto livello e un’occasione di riflessione sul ruolo dell’arte nella società contemporanea, in un luogo che incarna l’innovazione e l’apertura verso il futuro.