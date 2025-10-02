World Press Photo Torino: un giorno di lutto e solidarietà per la Palestina.

In un gesto di profonda empatia e solidarietà, World Press Photo Torino, in segno di condivisione del dolore e della lotta del popolo palestinese, sospende le proprie attività venerdì 3 ottobre presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti.

La scelta, assunta da Cime, la società curatrice della prestigiosa tappa torinese, si inquadra nell’adesione a uno sciopero generale volto a rafforzare il sostegno all’azione della Global Sumud Flotilla e a denunciare la persistente crisi umanitaria in Palestina.

Questa decisione rappresenta un segnale tangibile proveniente dal panorama culturale torinese, un atto di coraggio che trascende le barriere istituzionali per abbracciare la necessità di un impegno morale e politico.

Non si tratta di una semplice manifestazione di supporto, ma di una presa di posizione contro le disuguaglianze e le ingiustizie che affliggono il territorio palestinese.

La mostra riprenderà il suo regolare svolgimento sabato 4 ottobre, ma l’interruzione di venerdì amplifica il significato complessivo dell’evento.

Un significato che si arricchisce ulteriormente se si considera l’opera che quest’anno si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento: un potente scatto di Samar Abu Elouf, fotografa palestinese, pubblicato dal New York Times.

L’immagine, profondamente toccante, immortala Mahmoud Ajjour, un bambino di nove anni, le cui ferite fisiche e emotive sono il tragico risultato di un attacco israeliano avvenuto nella Striscia di Gaza nel marzo 2024.

Questa fotografia non è solo un capolavoro artistico, ma un grido silenzioso di una popolazione che lotta per la sopravvivenza e la dignità.

La Fondazione World Press Photo, con sede ad Amsterdam, ha espresso a livello globale una richiesta pressante: garantire l’accesso incondizionato degli aiuti umanitari in Palestina.

L’appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, esortandole a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la distribuzione di risorse vitali a chi ne ha più bisogno.

Parallelamente, la Fondazione sottolinea l’importanza cruciale del lavoro dei giornalisti che operano sul campo, chiedendo che possano svolgere la loro professione in sicurezza, senza restrizioni o rischi per la loro incolumità.

La libertà di stampa è un pilastro fondamentale per la trasparenza e l’informazione accurata, e la sua tutela è essenziale per garantire che le storie di chi soffre non siano soffocate.

Questo gesto di solidarietà testimonia come l’arte e la cultura possano fungere da potenti strumenti di sensibilizzazione e di denuncia, contribuendo a promuovere un mondo più giusto ed equo.