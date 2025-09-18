AccessiWay in Espansione: Nuova Sede e Crescita del 51,4%

AccessiWay, leader europeo nell’accessibilità digitale, inaugura una fase di espansione strategica, consolidando la propria posizione di riferimento con l’apertura di una sede operativa ad Amburgo e un significativo potenziamento del team, che registra un incremento del 51,4% rispetto all’anno precedente.

L’azienda, che serve attivamente 1.500 clienti e impiega 105 professionisti provenienti da 13 diverse nazionalità, opera in cinque mercati chiave: Italia, Francia, Austria, Germania e Regno Unito, contribuendo attivamente a costruire un ecosistema digitale più inclusivo.

La storia di AccessiWay affonda le radici nel 2021, quando un nucleo di tre persone ha dato vita al progetto in un modesto spazio di co-working a Torino.

Inizialmente focalizzata su un prodotto di base, l’azienda ha intrapreso un percorso di rapida evoluzione, affinando la propria offerta fino a sviluppare una soluzione completa e integrata, finanziata interamente attraverso autofinanziamento.

Questa crescita organica testimonia la visione imprenditoriale e la capacità di innovazione che caratterizzano AccessiWay.

“Osservare l’evoluzione di AccessiWay è fonte di grande orgoglio,” afferma Amit Borsok, CEO e Co-Founder dell’azienda.

“Non si tratta solo di un successo commerciale, ma soprattutto di un impatto positivo sulla vita di milioni di persone con disabilità.

Il nostro lavoro contribuisce a rimuovere barriere digitali, promuovendo l’autonomia e l’inclusione sociale.

“La crescita del personale è stata costante e robusta.

Dopo un aumento del 30,3% tra il 2022 e il 2023, un’ulteriore espansione del 62,8% tra il 2023 e il 2024 ha portato all’attuale incremento del 51,4% tra il 2024 e luglio 2025.

Questo dinamismo riflette la crescente domanda di soluzioni di accessibilità digitale e l’impegno di AccessiWay nel soddisfare tale necessità.

Per supportare questa espansione, l’azienda sta attivamente reclutando nuovi talenti in Italia, con l’apertura di 24 posizioni in diversi team, tra cui product management, vendite, operations, contabilità e sviluppo software, tutti basati a Torino.

Queste nuove assunzioni non solo rafforzeranno le capacità operative di AccessiWay, ma contribuiranno anche a promuovere una cultura aziendale diversificata e innovativa, cruciale per affrontare le sfide del mercato dell’accessibilità digitale.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro stimolante dove la competenza tecnica si coniuga con la passione per l’inclusione.