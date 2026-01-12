AI e Reputazione: La Banca d’Italia Rivoluziona la Valutazione del Rischio

L’implementazione del rapporto 73-Misp della Banca d’Italia, datato 8 gennaio, introduce una trasformazione paradigmatica per il tessuto economico italiano, in linea con le direttive di Basilea 4 e con una crescente attenzione alla sostenibilità.

Al cuore di questa evoluzione vi è l’adozione di sofisticati modelli di intelligenza artificiale, arricchiti da tecniche di Intelligenza Artificiale Spiegabile (XAI), all’interno del sistema Icas per la valutazione del rischio creditizio delle imprese non finanziarie.

Questa innovazione, come sottolineato da Pier Domenico Garrone, fondatore de Il Comunicatore Italiano e pioniere del Bilancio della Comunicazione, segna una fase cruciale di ricerca interdisciplinare sul complesso rapporto tra “Potere e Intelligenza Artificiale”, condotta in collaborazione con Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

L’integrazione della dimensione reputazionale come variabile informativa rilevante nel processo decisionale bancario rappresenta un progresso di notevole importanza.

Fino ad oggi, la reputazione è stata spesso relegata a una componente intangibile, difficile da quantificare e, conseguentemente, sottovalutata nel calcolo del merito creditizio.

L’utilizzo di modelli di AI e XAI consente di tradurre, in metriche oggettive e misurabili, elementi qualitativi come la percezione del brand, la fiducia dei clienti, la gestione delle crisi e l’impegno verso la responsabilità sociale d’impresa.

Questo processo trasforma la cura della reputazione da mera attività di comunicazione a un asset strategico, intrinsecamente legato alla performance finanziaria e alla capacità di accesso al credito.

Per le aziende, questo cambiamento implica un passaggio cruciale dalla gestione estetica della comunicazione – spesso limitata a operazioni di pubbliche relazioni – a una valorizzazione proattiva del patrimonio informativo che sottende l’immagine aziendale.

La reputazione, in questo contesto, non è più un “effetto collaterale” della performance aziendale, ma un fattore determinante per la sua solidità e continuità.

Questo approccio richiede un cambiamento culturale all’interno delle aziende, con una maggiore attenzione alla trasparenza, alla responsabilità e all’engagement con gli stakeholder.

Le implicazioni di questa evoluzione non si limitano al settore bancario.

Secondo Garrone, si profilano potenziali ricadute significative anche nel settore assicurativo, con la possibilità di sviluppare nuove polizze sulla reputazione, capaci di distinguere il costo necessario per il ripristino di un’immagine compromessa dal costo della riparazione dei danni economici diretti.

Questo potrebbe portare a una maggiore consapevolezza del valore della reputazione e incentivare le aziende a investire nella sua protezione e gestione proattiva.

In definitiva, l’integrazione dell’AI e dell’XAI nel sistema Icas segna l’inizio di una nuova era nella valutazione del rischio e nella gestione della reputazione, con potenziali benefici per l’intero sistema economico italiano.