Alfa Romeo: Crescita a Due Cifre e Junior Traina il Successo nel 2025

Il 2025 si configura per Alfa Romeo come un anno di solida affermazione nel panorama automobilistico italiano, caratterizzato da una crescita significativa e un consolidamento della propria identità di brand premium.

Le immatricolazioni hanno raggiunto quasi 28.300 unità, un incremento del 22,9% rispetto all’anno precedente, traducendosi in una quota di mercato pari all’1,9%, un miglioramento di 0,4 punti percentuali che sottolinea la capacità del marchio di guadagnare terreno in un mercato sempre più competitivo.

Questo risultato colloca Alfa Romeo come il brand premium con la crescita più rapida in Italia, evidenziando la risonanza positiva delle sue strategie e dei suoi modelli.

A guidare questa performance dinamica è la Alfa Romeo Junior, che si impone come un elemento trainante, contribuendo per la metà del volume complessivo delle vendite.

La Junior non solo si posiziona tra i modelli premium più richiesti nel suo segmento, ma incarna anche un nuovo approccio al mercato, attrattivo per un pubblico più ampio e sensibile alle dinamiche di design e tecnologia.

L’evoluzione di questo modello, con l’imminente arrivo della serie My 2026, promette di rafforzare ulteriormente la sua posizione.

In parallelo, la nuova serie speciale Junior “Milano Cortina 2026” introduce un elemento di celebrazione e di forte legame con un evento di portata internazionale.

Questa edizione limitata, frutto della partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è Automotive Premium Partner, non solo amplifica la visibilità del brand ma ne sottolinea anche l’impegno verso valori di eccellenza, innovazione e italianità.

Anche il modello Tonale continua a distinguersi, mantenendo una solida presenza tra i SUV di medie dimensioni più apprezzati dal pubblico italiano.

L’annuncio della Nuova Tonale nel 2026 preannuncia un’evoluzione significativa, destinata a consolidare il suo appeal e ad ampliare ulteriormente le sue capacità.

A completare il quadro, Giulia e Stelvio perseverano nel rappresentare l’anima sportiva distintiva di Alfa Romeo, incarnando un’eredità di prestazioni e design che continua ad attrarre una clientela fedele e appassionata, a testimonianza della capacità del brand di mantenere un legame profondo con la sua storia e il suo DNA.

Il 2025 si conferma quindi un capitolo significativo nella storia di Alfa Romeo, un trampolino di lancio verso un futuro di crescita e innovazione.