Allarme Arborio: 33.000 firme contro l’allevamento intensivo

La crescente mobilitazione popolare, culminata in una petizione che ha superato le 33.000 firme, solleva un campanello d’allarme cruciale riguardo alla progettata costruzione di un vasto allevamento intensivo di galline ovaiole ad Arborio, in provincia di Vercelli. L’iniziativa, promossa dal Comitato R.i.s.o. (Rete Indipendente Solidarietà e Opposizione), mira a scongiurare un intervento che, a suo dire, minaccia l’equilibrio ecologico, la salute pubblica e l’identità socio-economica del territorio.Il progetto, già in una fase autorizzativa delicata, si prefigge di ospitare 300.000 galline ovaiole, un numero di capi che, secondo i detrattori, amplificherebbe esponenzialmente le problematiche associate agli allevamenti intensivi. L’impatto suolo è significativo: la cementificazione di 20.450 metri quadrati sottrarrebbe terreno fertile ad un’area agricola di pregio, contribuendo alla frammentazione del paesaggio e alla perdita di biodiversità.Parallelamente, l’ingente prelievo annuale di 23.000 metri cubi d’acqua, in un contesto già caratterizzato da stress idrico, rischia di aggravare una situazione fragile, compromettendo la disponibilità di risorse vitali per l’agricoltura locale e per l’ecosistema circostante. Le emissioni atmosferiche previste, in particolare le 19 tonnellate annue di ammoniaca, non solo contribuiscono all’inquinamento dell’aria, ma possono anche causare danni alla vegetazione e acidificazione dei suoli. L’assenza di una valutazione precisa dell’impatto odorigeno sulle abitazioni limitrofe solleva ulteriori preoccupazioni sulla qualità della vita della comunità.Al di là degli aspetti puramente ambientali, i promotori della petizione sottolineano le implicazioni economiche e sociali del progetto. La realizzazione dell’allevamento potrebbe deprimere il valore delle proprietà terriere e delle abitazioni nella zona, incidendo negativamente sul benessere economico delle famiglie. Vi è inoltre il timore di un impatto sulla reputazione del Riso Arborio, un prodotto agroalimentare di eccellenza, simbolo del Made in Italy, potenzialmente screditato dall’associazione con un’attività produttiva di tale portata e con le sue possibili ripercussioni.Infine, non si può ignorare la questione etica: la reclusione forzata di 300.000 animali in condizioni di allevamento intensivo solleva interrogativi fondamentali sul benessere animale e sulla sostenibilità di un modello produttivo che privilegia la quantità a discapito della qualità della vita degli esseri viventi.La richiesta al cuore della petizione è chiara: un intervento urgente da parte delle autorità regionali e nazionali per bloccare l’iter autorizzativo e promuovere un confronto pubblico aperto e trasparente con la cittadinanza, al fine di valutare in modo approfondito i costi e i benefici di un progetto che rischia di compromettere il futuro di un territorio fragile e ricco di storia.