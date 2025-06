AlmaLaurea: UPO, eccellenza e successo per i laureati.

Il ventisettimo Rapporto AlmaLaurea proietta un’immagine di eccellenza per i laureati dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), delineando un percorso di studi percepito come qualitativamente ricco e un titolo di studio che si rivela un efficace trampolino di lancio nel mercato del lavoro. I dati emergono da un’analisi complessa che valuta non solo l’inserimento professionale, ma anche la percezione degli studenti riguardo all’esperienza accademica, evidenziando un quadro complessivamente ottimale che supera significativamente le medie nazionali.La soddisfazione degli studenti si rivela un elemento cardine. Un dato significativo è che il 92% dei laureati esprime una profonda soddisfazione per l’intero percorso universitario, testimonianza di un impegno costante da parte dell’Ateneo nel creare un ambiente stimolante e formativo. Questo sentimento positivo si riflette anche nel rapporto con il corpo docente, valutato positivamente dal 90,2% dei partecipanti al sondaggio, indicando una didattica efficace e un supporto accademico di qualità. L’adeguatezza del carico di studio, percepita dall’85,9%, suggerisce un equilibrio ben calibrato tra la quantità di materiale da assimilare e la durata dei corsi, elemento cruciale per evitare stress e favorire un apprendimento profondo.L’attenzione dell’Ateneo verso l’aggiornamento delle infrastrutture si concretizza in un riscontro positivo da parte degli studenti. Il 90,1% dei laureati che ha fruito delle strutture universitarie le considera adeguate, a sottolineare l’importanza di ambienti di studio moderni e funzionali per l’efficacia dell’apprendimento. In particolare, i tirocini curriculari rappresentano un fattore chiave di successo, con un tasso di partecipazione dell’80,7%, un valore notevolmente superiore alla media nazionale del 61%. Questa elevata incidenza dimostra la consapevolezza dell’UPO nel promuovere un’esperienza formativa integrata, che consenta agli studenti di acquisire competenze pratiche e di orientarsi nel mondo del lavoro.Il passaggio dall’ambiente accademico al mercato del lavoro si rivela, per i laureati dell’UPO, un percorso agevolato. A distanza di un anno dal conseguimento del titolo, l’86% dei laureati di primo livello (coloro che non hanno proseguito con un corso di laurea magistrale) è occupato, superando la media nazionale attestata al 78,6%. Il tasso di disoccupazione si attesta al 6,6%, un dato che riflette la capacità dell’Ateneo di preparare i propri studenti ad affrontare le sfide del mondo professionale. La retribuzione media mensile netta si aggira sui 1.627 euro, un valore superiore alla media nazionale di 1.492 euro, a conferma del valore riconosciuto al titolo di studio rilasciato dall’UPO.Il Rettore, Menico Rizzi, sottolinea come questi risultati tangibili siano il frutto di un costante processo di allineamento dell’offerta formativa alle reali esigenze del mondo professionale, evidenziando la capacità dell’Ateneo di interpretare i segnali del mercato del lavoro e di rispondere in modo proattivo. L’Università del Piemonte Orientale si configura, dunque, come un’istituzione d’eccellenza, in grado di formare professionisti competenti e richiesti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.