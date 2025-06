Alto Piemonte, esportazioni a +5,3%: resilienza e disparità territoriali

Nel primo trimestre del 2025, l’area dell’Alto Piemonte, comprendente le province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, ha dimostrato una notevole resilienza economica, raggiungendo un volume di esportazioni pari a 3,3 miliardi di euro. Questa cifra, che evidenzia una crescita del 5,3% rispetto al corrispondente periodo del 2024, testimonia la capacità del territorio di navigare in un contesto globale complesso e in continua evoluzione. L’analisi più approfondita rivela però una crescita eterogenea, con dinamiche settoriali e territoriali significativamente divergenti.Il comparto tessile e dell’abbigliamento, pilastro storico dell’economia locale e rappresentante del 30,2% del totale delle esportazioni, ha registrato un incremento del 3,5%, trainato principalmente dal segmento dell’abbigliamento e degli accessori. Questo risultato, pur incoraggiante, segnala una certa necessità di innovazione e diversificazione all’interno del settore, considerando le sfide competitive a livello globale. I macchinari, tradizionalmente il secondo settore per valore (18,6% del totale), hanno mostrato una crescita più contenuta (+1,2%), mentre un impulso significativo è stato fornito dal settore delle sostanze e prodotti chimici (+7,4%), che contribuisce per il 13,1% delle esportazioni complessive, evidenziando un potenziale di sviluppo non ancora completamente sfruttato.A livello territoriale, emerge una chiara disparità di performance. Novara, con una quota preponderante del 53,1% del valore delle esportazioni, guida la crescita con un impressionante +9,7%, il risultato più performante a livello regionale. Vercelli, con un’incidenza del 27,5%, segue a ruota con un solido +6,6%, mentre Biella, che contribuisce per il 13,5% del totale, ha subito una contrazione del -4,3%, legata alla difficoltà del tradizionale comparto tessile, che necessita di un’urgente riqualificazione e di un’apertura a nuovi modelli di business. Il Verbano Cusio Ossola, con una quota del 5,9%, ha registrato la diminuzione più marcata (-11,1%), sebbene da volumi relativamente bassi, suggerendo la necessità di interventi mirati per sostenere le imprese locali.Il risultato complessivo dell’Alto Piemonte (+5,3%) si pone in netta contrapposizione alla media regionale (-3,5%) e nazionale (+3,2%), confermando la sua capacità di generare crescita e di resistere alle turbolenze economiche. I mercati dell’Unione Europea restano la destinazione principale delle esportazioni (58,7%), con un incremento del +3,3%, mentre la crescita verso i paesi extra-Ue (+8,3%) indica una crescente apertura a nuovi mercati e opportunità.”Questi dati del primo trimestre – commenta Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – riflettono una duplice realtà: da un lato, settori e territori che dimostrano una notevole dinamicità; dall’altro, persistono criticità, in particolare nel settore tessile biellese e in alcuni comparti del Verbano Cusio Ossola. È fondamentale interpretare questi risultati alla luce delle tensioni geopolitiche globali e dell’andamento delle principali economie partner, come Germania e Francia, che continuano a influenzare le nostre esportazioni.” La chiave per il futuro risiede nella capacità di adattamento, nell’innovazione continua e nella diversificazione dei mercati, al fine di consolidare la posizione dell’Alto Piemonte come motore di crescita economica.