Altrenotti: Un secolo di riposo, tra Torino e il mondo.

Altrenotti, un nome che evoca l’alternativa al riposo convenzionale, incarna un’eredità imprenditoriale torinese che si estende per quasi un secolo.

L’azienda, con una solida base produttiva di 10.000 metri quadri e un organico di 48 persone, ha raggiunto un fatturato di dieci milioni di euro, proiettandosi in un mercato globale con un quarto del suo business concentrato in mercati strategici come Kazakhstan, Azerbaigian, Armenia, Russia, Corea del Sud, Taiwan e Cina, affiancando una presenza radicata in Italia con tre punti vendita monomarca a Torino.

La storia di Altrenotti è un racconto di resilienza e adattamento.

Nata dall’esperienza familiare nel settore della produzione di materassi fin dagli anni ’30, l’azienda ha attraversato trasformazioni significative, mantenendo intatta la sua etica e il profondo legame con il territorio.

Un percorso costellato di sfide e errori, trasformati in opportunità di apprendimento e crescita.

La ripartenza del 2015, con un primo bilancio a 3 milioni di euro, testimonia la capacità di reinventarsi e di affrontare le avversità con determinazione.

Mario Panero, terza generazione a guidare l’azienda, e suo figlio Rodolfo, quarta generazione e brand manager ventisettenne, rappresentano un ponte tra tradizione e innovazione.

“Crediamo fermamente nella filiera Made in Italy,” afferma Mario, “nelle collaborazioni con eccellenze artigianali e nell’investimento sui giovani talenti.

” Rodolfo aggiunge, con visione lungimirante: “Il futuro dell’azienda si declina in termini di sostenibilità, intesa come responsabilità ambientale, economica e sociale.

Non si tratta solo di un approccio etico, ma di un imperativo strategico per garantire la continuità e il successo nel lungo termine.

”L’impegno verso la sostenibilità si traduce in scelte progettuali attente all’impatto ambientale, nella selezione di materiali eco-compatibili e nella promozione di pratiche lavorative responsabili.

Un elemento distintivo che consolida il posizionamento di Altrenotti nel mercato, differenziandola dalla concorrenza.

Innovazione e tecnologia sono al centro della filosofia aziendale.

Il configuratore 3D, un fiore all’occhiello dell’azienda, rivoluziona l’esperienza d’acquisto, permettendo ai clienti di personalizzare il proprio sistema letto in modo intuitivo e coinvolgente, ovunque si trovino.

Questo strumento digitale non solo semplifica il processo decisionale, ma crea anche un legame più stretto con il brand.

Guardando al futuro, Altrenotti si propone come un’azienda costantemente alla ricerca di nuove frontiere nel mondo del riposo.

“Vogliamo continuare ad essere esploratori e innovatori, puntando su una qualità sostenibile che vada oltre l’estetica e il design,” concludono Mario e Rodolfo.

Il vero lusso, per Altrenotti, non è un mero agi, ma la cura profonda del benessere di chi sceglie i loro prodotti, notte dopo notte.

La visione di un riposo consapevole e rigenerante, coniugato con un impegno etico e un’innovazione costante, definisce il percorso di Altrenotti verso un futuro di successo e responsabilità.