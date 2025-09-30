AndromedAI Raccoglie 1,1 Milioni: AI per l’E-commerce in Forte Crescita

AndromedAI, una realtà innovativa che sta ridefinendo il panorama dell’e-commerce attraverso l’intelligenza artificiale, ha recentemente finalizzato un significativo round di investimento, incrementando il capitale raccolto complessivamente a 1,1 milioni di euro.

Questa nuova iniezione finanziaria, guidata da The Techshop Sgr attraverso il fondo Techshop I e supportata da una costellazione di investitori strategici – tra cui i membri del Club degli Investitori (tramite Simon Fiduciaria), Nana Bianca, l’hub di innovazione, e una rete di business angels focalizzati sull’e-commerce – sottolinea il potenziale riconosciuto in un mercato in rapida evoluzione.

L’investimento è stato concepito per alimentare un ambizioso piano di sviluppo, incentrato primariamente sul rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica di AndromedAI.

L’obiettivo primario è ottimizzare ulteriormente la capacità della piattaforma di elevare la visibilità e la performance dei siti e-commerce sui motori di ricerca, con una particolare enfasi sulla capacità di adattamento ai sofisticati algoritmi basati sull’AI che guidano sempre più le ricerche online.

Questo implica un approccio proattivo, non solo per migliorare il posizionamento attuale, ma anche per anticipare e rispondere alle future evoluzioni dei modelli di ranking.Parallelamente al potenziamento tecnologico, il capitale sarà impiegato per un’espansione commerciale mirata.

L’azienda prevede di estendere la sua presenza non solo nel mercato italiano, ma anche sui palcoscenici internazionali, identificando aree di crescita strategica e adattando la sua offerta alle specifiche esigenze dei diversi contesti culturali e commerciali.

Questa espansione si baserà su una profonda comprensione delle dinamiche locali e sulla costruzione di partnership strategiche.

Fin dalla sua nascita, AndromedAI ha dimostrato un impatto tangibile, completando con successo oltre cento progetti di ottimizzazione dei cataloghi prodotti.

Questi interventi hanno generato aumenti significativi delle vendite per i clienti, in alcuni casi raggiungendo incrementi superiori al 30%.

Questa performance comprovata ha permesso ad AndromedAI di affermarsi come un attore chiave nel settore, conquistando la fiducia di importanti player dell’e-commerce e di rinomate società di consulenza e digital agency.

La capacità di generare risultati concreti e misurabili, combinata con un approccio innovativo e personalizzato, rappresenta il cuore del valore aggiunto offerto da AndromedAI.

L’azienda non si limita a fornire soluzioni standardizzate, ma sviluppa strategie su misura per le specifiche esigenze di ciascun cliente, massimizzando l’efficacia delle proprie azioni e garantendo un ritorno sull’investimento significativo.