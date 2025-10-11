Anomalia elettrica a Porta Nuova: GTT al lavoro per ripristino rete.

Un’interruzione significativa del servizio di trasporto pubblico urbano ha colpito la rete GTT, a seguito di un’anomalia elettrica che ha interessato la stazione metropolitana di Porta Nuova.

L’evento, causato da fattori esterni indipendenti dalla responsabilità diretta di GTT, ha impattato operativamente un vasto numero di impianti, evidenziando la vulnerabilità di infrastrutture complesse come quella della mobilità cittadina.

L’incidente ha comportato la temporanea disattivazione di ottanta scale mobili e un numero variabile di ascensori, cruciali per l’accessibilità e la fluidità del traffico pedonale all’interno della rete metropolitana e delle relative connessioni.

La rapidità di risposta da parte del personale tecnico di GTT ha permesso di mitigare l’impatto sull’utenza, con un impegno immediato volto al ripristino del servizio.

La complessità dell’intervento si è manifestata nel diverso grado di danno subito dagli impianti.

Mentre la maggior parte delle scale mobili è stata riattivata in maniera quasi immediata, trentotto hanno richiesto un’analisi più approfondita e un riavvio manuale da parte degli specialisti.

Per gli ascensori, sebbene tutti siano stati rimessi in funzione, quattro hanno necessitato di procedure di manutenzione aggiuntive, finalizzate a garantire la piena conformità e la sicurezza operativa secondo i rigorosi standard di GTT.

Questo sottolinea l’importanza di una manutenzione preventiva e di una costante verifica dello stato di salute degli impianti, soprattutto in contesti ad alta frequentazione.

L’episodio solleva interrogativi sulla resilienza delle infrastrutture critiche e sull’importanza di protocolli di emergenza ben definiti.

GTT ha assicurato che sono in corso accertamenti per comprendere appieno le cause dell’anomalia e per implementare misure volte a prevenire il ripetersi di simili situazioni.

La priorità assoluta rimane garantire la sicurezza e la continuità del servizio per i cittadini, attraverso un costante aggiornamento tecnologico e un’attenzione scrupolosa alla manutenzione e alla gestione delle emergenze.

Il rapido ripristino degli impianti testimonia l’impegno di GTT a fornire un servizio di trasporto efficiente e affidabile, pur di fronte a eventi imprevisti e fattori esterni.