Aosom Italy: Nuovo Polo Logistico da 20 Milioni di Euro

Aosom Italy, realtà consolidata nel panorama dell’e-commerce di prodotti per la casa, l’outdoor, il fitness, il pet care, l’infanzia e l’arredo ufficio, rafforza la sua presenza strategica in Italia con l’inaugurazione di un nuovo e imponente polo logistico a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria.

Questa operazione, parte integrante di un piano di espansione ambizioso, testimonia l’impegno dell’azienda – filiale di un colosso industriale cinese giunto in Italia nel 2014 – nel consolidare la propria posizione di leadership nel settore.

Il nuovo magazzino, situato in una posizione strategica lungo la strada comunale Bissone, incrocio con Strada Roveri, rappresenta un investimento significativo, superando i 20 milioni di euro, e si estende su una superficie di 37.000 metri quadrati, ampliando ulteriormente la rete logistica già composta dagli stabilimenti di Belgioioso (Pavia) e Spinetta Marengo (Alessandria).

L’obiettivo è ambizioso: raggiungere un fatturato di 150 milioni di euro entro il 2025, supportato da una gestione ottimizzata degli ordini, che nel corso del 2024 hanno già superato il milione e duecentocinquanta mila spedizioni.

L’attività di Aosom Italy si concentra prevalentemente sull’e-commerce, con una supply chain che si articola nell’importazione di prodotti dalla Cina, per poi essere commercializzati attraverso i principali marketplace online, con Amazon in posizione di rilievo.

Il nuovo polo logistico non si configura solo come un hub per la gestione interna, ma anche come un asset strategico per lo sviluppo di servizi di logistica conto terzi (3PL), offrendo soluzioni complete e personalizzate ad altre aziende.

Questa diversificazione operativa amplifica le opportunità di crescita e consolidamento nel mercato.

“L’apertura di questo polo, in parte automatizzato, eleva la nostra superficie totale di stoccaggio in Italia a oltre 100.000 metri quadrati,” sottolinea Fabio Missoli, CEO di Aosom Italy, evidenziando l’impatto significativo sull’efficienza operativa e sulla capacità di risposta alla crescente domanda del mercato.

L’iniziativa di Aosom Italy è stata accolta positivamente anche a livello istituzionale.

Xiewei Geng, Consigliere Economico e Commerciale Generale della Cina a Milano, ha sottolineato come questo investimento sia un ulteriore segnale della volontà cinese di rafforzare il legame commerciale con l’Italia, scegliendo una zona geografica strategica, in prossimità di Genova e Milano.

“Crediamo che, in futuro, promuoveremo più imprese cinesi a investire in Italia, per una collaborazione reciprocamente vantaggiosa,” ha dichiarato Geng.

Il sindaco di Pozzolo Formigaro, Domenico Miloscio, ha inoltre auspicato un ulteriore sviluppo infrastrutturale per la zona, come la realizzazione del casello autostradale atteso da tempo, per poter concretamente aspirare a diventare un retroporto naturale per Genova, creando le condizioni necessarie per favorire la crescita economica e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

L’apertura del magazzino di Aosom Italy rappresenta quindi un tassello importante in questo percorso di sviluppo e rafforzamento del legame economico tra Italia e Cina.