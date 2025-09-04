Astm USA: Traguardo Storico per la Metropolitana di New York

Astm, leader globale nel settore delle infrastrutture stradali in concessione e parte del Gruppo Gavio, consolida la sua espansione internazionale con un traguardo di primaria importanza.

Attraverso Halmar International, la sua controllata statunitense, si è aggiudicata la realizzazione di un segmento cruciale della linea Second Avenue della metropolitana di New York, un progetto che si sviluppa tra le strade 116 e 125.

La commessa, la più ampia operazione di scavo in galleria mai assegnata dalla Metropolitan Transportation Authority (MTA), segna un punto di svolta per il gruppo e per la sua capacità di competere in contesti estremamente esigenti.

La MTA, gestore di una rete di trasporto pubblica tra le più vaste del Nord America, con un impatto diretto sulla vita di oltre quindici milioni di persone in un’area geografica di 5.000 miglia quadrate che include New York City, Long Island, il sud-est dello Stato di New York e il Connecticut, rappresenta un partner strategico di grande rilevanza.

L’aggiudicazione di questo progetto, del valore complessivo di 1,9 miliardi di dollari, evidenzia non solo la solidità finanziaria di Astm, ma anche la sua capacità di offrire soluzioni ingegneristiche all’avanguardia.

Il progetto è stato assegnato a un raggruppamento di imprese guidato da Halmar International, in qualità di capofila del consorzio Connect Plus Partners, in collaborazione con la società spagnola Fcc Construction.

Questa partnership strategica unisce competenze diversificate e risorse significative, garantendo la capacità di affrontare le sfide tecniche e logistiche di un’opera di tale complessità.

La scelta di Fcc Construction testimonia inoltre l’apertura di Astm a collaborazioni internazionali mirate a ottimizzare la qualità e l’efficienza del progetto.

“Questo traguardo è motivo di grande orgoglio e riflette la nostra continua crescita e capacità di realizzare progetti complessi in un mercato strategico come quello statunitense”, afferma Umberto Tosoni, amministratore delegato del Gruppo Astm.

“Non si tratta solo di un contratto, ma di un’opportunità per contribuire attivamente al miglioramento della mobilità sostenibile nella città di New York e di rafforzare la nostra presenza a livello globale.

“L’opera incarna la visione di Astm orientata all’innovazione e alla responsabilità sociale.

L’impegno del Gruppo non si limita alla costruzione di infrastrutture, ma si estende alla creazione di valore per le comunità locali attraverso la promozione di soluzioni di trasporto efficienti, sostenibili e inclusive.

La Second Avenue Subway Extension rappresenta quindi un investimento strategico nel futuro della mobilità urbana e un tassello fondamentale nella strategia di crescita internazionale di Astm.

Il progetto promette di ridurre i tempi di percorrenza, decongestionare il traffico e migliorare la qualità della vita per milioni di newyorkesi, consolidando il ruolo di Astm come protagonista globale nel settore delle infrastrutture.