Auto in Italia, Agosto 2025: Calo Immatricolazioni e Stellantis in Controtendenza

Il panorama automobilistico italiano di agosto 2025 si configura come un prolungato periodo di contrazione, riflettendo dinamiche economiche complesse e un cambiamento nei comportamenti dei consumatori.

Le immatricolazioni totali si attestano a 67.272 unità, una contrazione del 2,68% rispetto ad agosto 2024, consolidando una tendenza al ribasso che caratterizza l’intero anno.

Considerando i primi otto mesi del 2025, il numero complessivo di auto immatricolate raggiunge quota 1.040.734, una diminuzione del 3,68% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Questo dato, sebbene non drammatico, segnala una persistente cautela da parte degli acquirenti, probabilmente influenzata dall’incertezza macroeconomica, dall’aumento dei tassi di interesse e dalla crescente attenzione verso soluzioni di mobilità alternative.

La contrazione del mercato italiano non è uniforme; alcune case automobilistiche riescono a navigare la tempesta con maggiore agilità.

Stellantis, in particolare, emerge come un’eccezione positiva, registrando un aumento delle immatricolazioni a 17.690 unità, con una crescita del 3,1% rispetto ad agosto 2024.

Questa performance contraria al trend del mercato le consente di incrementare la propria quota di mercato, che sale al 26,3%, contro il 24,8% dell’anno precedente.

Questo successo parziale può essere attribuito a una strategia mirata, che include un mix di modelli popolari, offerte promozionali aggressive e una rinnovata attenzione alla clientela.

All’interno del gruppo Stellantis, il marchio Fiat si distingue come il principale motore di crescita, con 6.258 immatricolazioni, un incremento notevole del 32,3%.

Questo risultato sottolinea la forza del brand Fiat nel mercato italiano, rafforzato da un’offerta di veicoli accessibili e ben consolidata nel tessuto culturale del paese.

Tuttavia, è importante notare che, considerando l’intero periodo di otto mesi, Stellantis mostra una performance più sfumata: le vendite totali si attestano a 299.207 unità, in calo del 10,9% rispetto all’analogo periodo del 2024, con una conseguente diminuzione della quota di mercato dal 31% al 28,7%.

Questa flessione evidenzia la difficoltà di mantenere una crescita sostenuta in un contesto di mercato complessivamente difficile.

L’andamento attuale del mercato automobilistico italiano suggerisce una fase di transizione, caratterizzata da una domanda ridotta e da una crescente importanza di fattori quali l’efficienza energetica, la connettività e la sostenibilità ambientale.

Le case automobilistiche dovranno adattare le proprie strategie per rispondere a queste nuove esigenze, investendo in nuove tecnologie, offrendo soluzioni di mobilità flessibili e costruendo relazioni più solide con i consumatori.

La resilienza di Stellantis e il successo di Fiat, pur in un contesto difficile, indicano che la capacità di innovazione e l’attenzione al mercato locale rimangono elementi cruciali per la sopravvivenza e la crescita nel panorama automobilistico italiano.