Balocco: Nuova Governance per Crescita e Innovazione

Balocco Ridisegna il Proprio Orizzonte: Una Governance per l’Evoluzione ContinuaBalocco, storica eccellenza dolciaria italiana, ha annunciato una significativa riorganizzazione del proprio sistema di governance, segnando un nuovo capitolo nella sua storia di successo e proiettando l’azienda verso un futuro di crescita sostenibile e innovazione.

La nuova struttura, che rafforza il legame con le radici familiari pur aprendosi a prospettive globali, riflette l’ambizione di Balocco di consolidare la sua posizione di leader nel mercato delle specialità dolciarie.

Il nuovo consiglio di amministrazione vede Ruggero Costamagna assumere la presidenza, guidando l’azienda con una visione strategica e una profonda conoscenza del settore.

Diletta Balocco, giovane e dinamica imprenditrice, assume il ruolo di amministratore delegato, portando con sé una spinta innovativa e una forte attenzione alle dinamiche di mercato.

Marco Costamagna, figura chiave nella gestione finanziaria, si focalizza sulla strategia economica dell’azienda, mentre Assunta Pinto e Gianfranco Bessone apportano competenze complementari come consiglieri di amministrazione.

Questa transizione generazionale, che vede Diletta Balocco e Marco Costamagna, eredi della quarta generazione della famiglia Balocco, salire a ruoli di responsabilità, testimonia la continuità del progetto imprenditoriale e la trasmissione dei valori che hanno sempre contraddistinto l’azienda.

La famiglia Balocco, detentrice del 100% delle quote, riconferma il proprio impegno a lungo termine verso il futuro dell’azienda, garantendo stabilità e visione strategica.

Il 2024 si è chiuso con un fatturato di 257 milioni di euro, una performance che evidenzia la solidità economica di Balocco e la sua capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato.

L’export, attualmente pari al 13%, rappresenta un’area di sviluppo strategica, con l’obiettivo di ampliare la presenza di Balocco sui mercati internazionali, consolidando l’immagine del Made in Italy come sinonimo di qualità e tradizione.

“Sono profondamente grata al consiglio di amministrazione per la fiducia che mi è stata accordata”, ha dichiarato Diletta Balocco.

“Questo incarico rappresenta per me un onore e una responsabilità che intendo affrontare con passione e dedizione, affiancata dal mio cugino Marco e supportata dalla forza e dalla saggezza della mia famiglia.

Il nostro impegno sarà quello di perpetuare i valori che hanno guidato le generazioni precedenti, ponendo al centro la prosperità aziendale, il benessere delle persone che vi lavorano e il forte legame con il territorio di origine.

Ringrazio di cuore tutti i professionisti che, con il loro straordinario impegno quotidiano, contribuiscono al successo di Balocco.

Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli del nostro patrimonio di eccellenza e pronti ad affrontare le sfide che ci attendono, cogliendo le opportunità che si presenteranno per rafforzare la nostra leadership nel settore dolciario globale.

“La nuova governance si propone di accelerare l’innovazione di prodotto, esplorando nuove formulazioni, packaging sostenibili e canali di distribuzione.

Parallelamente, si rafforzerà l’attenzione alla valorizzazione delle specialità dolciarie tradizionali, preservando l’autenticità del Made in Italy e rispondendo alla crescente domanda di prodotti artigianali e di alta qualità.

L’azienda intende inoltre promuovere pratiche aziendali eticamente responsabili, con un focus sulla sostenibilità ambientale e sulla responsabilità sociale.