Banca Territori Monviso: Next, la Community Giovani che Rinnova il Futuro

La Banca Territori del Monviso (Btm) inaugura un nuovo capitolo nella sua storia, abbracciando una visione di banca cooperativa radicalmente rinnovata attraverso la creazione di “Next”, una Young Community pensata per i giovani soci e clienti.

Più che un semplice club, Next rappresenta un ecosistema dinamico volto a coltivare il talento giovanile, a promuovere l’innovazione sociale e a rafforzare il legame tra la banca e il territorio.

L’avvio ufficiale, celebrato con il “Next Fest” a Carmagnola, ha sancito non solo la nascita della community, ma anche la presentazione del suo Advisory Board, un organo chiave che incarna lo spirito di collaborazione e partecipazione che guida l’iniziativa.

Questo board, composto da giovani soci eletti, agisce da ponte diretto tra le aspirazioni della community e le decisioni strategiche della banca, garantendo che la voce dei giovani sia ascoltata e integrata nel processo decisionale.

Next non si limita a offrire eventi e attività di networking. L’obiettivo primario è quello di fornire strumenti concreti per la crescita personale e professionale dei giovani.

Attraverso workshop, seminari e incontri formativi, la community intende affrontare tematiche cruciali per il futuro, come la comunicazione efficace, la creatività digitale, lo sviluppo di competenze imprenditoriali e la gestione finanziaria personale.

L’evento inaugurale, con i workshop tenuti da esperti del settore come Isidaurum e Davide D’Urso, ne è un esempio lampante, fornendo spunti pratici per trasformare le passioni in progetti concreti e per acquisire sicurezza nel public speaking.L’iniziativa si inserisce in un contesto socio-economico che richiede un ripensamento profondo del ruolo della banca.

In un’epoca di rapidi cambiamenti tecnologici e di crescenti sfide globali, la capacità di ascoltare e di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni è diventata essenziale per la sopravvivenza e la prosperità di qualsiasi istituzione finanziaria.

Btm, con Next, intende non solo rafforzare la propria posizione sul mercato, ma anche contribuire attivamente allo sviluppo del territorio, supportando progetti innovativi e promuovendo l’imprenditorialità giovanile.

La creazione di Next non è un’azione isolata, ma parte di una strategia più ampia che mira a trasformare la banca in un vero e proprio agente di cambiamento sociale.

La Young Community si pone come piattaforma aperta all’ascolto, all’apprendimento e alla sperimentazione, incoraggiando i giovani a esprimere le proprie idee, a condividere le proprie esperienze e a collaborare per costruire un futuro più sostenibile e inclusivo.

L’impegno di Btm è quello di fornire loro lo spazio, le risorse e la guida necessaria per realizzare il proprio potenziale e per contribuire attivamente alla crescita della comunità.