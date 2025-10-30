BasicNet: +7,3% di fatturato, migliorata la posizione finanziaria

BasicNet, il gruppo industriale che veglia sui brand iconici Robe di Kappa, Sebago, Superga e KWay, ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2025, evidenziando una solida performance commerciale e un significativo miglioramento della sua posizione finanziaria.

Il fatturato aggregato dei prodotti a marchio del gruppo, generato a livello globale attraverso una rete di distribuzione capillare, ha raggiunto i 909 milioni di euro, con una crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il fatturato consolidato del gruppo si attesta a 303,4 milioni di euro, un incremento del 2,5% che testimonia la resilienza e la capacità di adattamento del modello di business di BasicNet.

Nonostante l’impatto di eventi straordinari legati alla recente cessione parziale di K-Way, il gruppo ha mantenuto una redditività sostanziale.

L’EBITDA, indicatore chiave della performance operativa, si quota a 39,8 milioni di euro, leggermente inferiore rispetto ai 40,6 milioni del 30 settembre 2024.

L’EBIT, dopo aver contabilizzato gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali (7,7 milioni) e dei diritti d’uso (8,7 milioni), associati anche alla crescita del network retail con l’apertura di 11 nuovi punti vendita diretti, si attesta a 23,4 milioni di euro.

È fondamentale sottolineare che i risultati presentati sono pro forma, ovvero al netto dell’impatto della cessione di K-Way, che ha comportato costi pari a 18,8 milioni.

La plusvalenza provvisoria derivante da questa operazione, quantificata a 140,1 milioni, è riportata nel bilancio separato di BasicNet, evidenziando un notevole valore di realizzo per il gruppo.

La decisione di cedere una quota di K-Way, pur avendo comportato costi iniziali, ha permesso a BasicNet di migliorare drasticamente la sua posizione finanziaria.

La posizione finanziaria netta verso banche si è azzerata in modo sostanziale, un risultato impensabile solo nove mesi prima.

Questo forte miglioramento riflette una gestione finanziaria oculata e una capacità di monetizzare asset strategici.

Passando da un debito netto di -90,8 milioni al 31 dicembre 2024 a un debito netto di -61 milioni al 30 settembre 2025, BasicNet dimostra una solida capacità di generare liquidità e di rafforzare il proprio bilancio.

Questa maggiore flessibilità finanziaria apre nuove opportunità per investimenti strategici e per la crescita futura del gruppo, consolidando la sua posizione di leader nel panorama del fashion lifestyle.

L’operazione consente al gruppo di concentrare le proprie risorse su altri marchi del portafoglio, accelerando la crescita e l’innovazione.