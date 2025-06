BasicNet: Crescita solida tra sfide globali e scelte strategiche.

BasicNet si trova a navigare un contesto economico globale caratterizzato da dinamiche contrastanti: un momento di potenziale successo per il gruppo, affiancato da un mercato internazionale complesso e in rapida evoluzione. La crescita aziendale è stata storicamente segnata da acquisizioni strategiche, con l’aggiunta di marchi iconici come Sebago, Superga e K-Way, a cui si aggiunge l’acquisizione chiave di Kappa nel lontano 1994. Queste operazioni non sono frutto di impulsi, bensì di una selezione accurata e rigorosa.”Non guardiamo semplicemente dossier,” sottolinea Lorenzo Boglione, amministratore delegato, “ma valutiamo attentamente una serie di parametri sia relativi al brand che alla sua sostenibilità economica. L’allineamento di questi fattori non è sempre agevole.” Questa selettività testimonia un approccio maturo e prudente, volto a garantire la compatibilità e la sinergia con il portafoglio esistente.L’attenzione strategica è focalizzata sul rafforzamento dei marchi già in gestione. Lorenzo Boglione evidenzia le performance positive di Sebago, mentre Superga, dopo un periodo di difficoltà, mostra segnali di ripresa incoraggianti. L’interesse, o meglio la relativa marginalità, per le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, riflette una prospettiva ponderata: “L’America, pur essendo un mercato importante, non rappresenta la nostra priorità assoluta. Questo, certo, può essere percepito come una sfortuna, ma limita l’impatto diretto delle tariffe doganali sulle nostre operazioni.”L’eredità paterna di Marco Boglione, fondatore dell’azienda, continua a guidare le scelte strategiche dei figli Lorenzo e Alessandro. La loro collaborazione, caratterizzata da una chiara divisione di competenze – Lorenzo focalizzato sul marketing del prodotto e Alessandro sulla gestione operativa – si traduce in un processo decisionale condiviso. “Prendiamo la maggior parte delle decisioni insieme,” afferma Lorenzo, sottolineando l’importanza di una visione unificata.Il futuro, come lo immaginano i fratelli Boglione, non è un traguardo scontato, ma un obiettivo da perseguire con impegno e lungimiranza. “Il nostro sogno è di continuare, tra dieci anni, ad essere nella posizione in cui siamo ora: una posizione di crescita e solidità.” Questo implica una costante capacità di adattamento, innovazione e gestione proattiva delle sfide che si presenteranno, preservando al contempo i valori e l’identità che hanno reso BasicNet un gruppo di successo. La crescita, per BasicNet, non è solo una questione di numeri, ma un processo continuo di evoluzione e miglioramento.