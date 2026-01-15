Bcc Alpi Marittime: nuova filiale a Venaria, un impegno per il territorio.

A Venaria Reale, in un gesto che testimonia un profondo radicamento nel tessuto economico e sociale del territorio, si è inaugurata la nuova filiale di Bcc Alpi Marittime, situata in corso Matteotti 1.

Questa apertura non è semplicemente un’aggiunta alla rete bancaria, ma un atto programmatico che rafforza l’impegno della cooperativa verso una presenza capillare e personalizzata, capace di coniugare la modernità delle soluzioni digitali con la preziosità della relazione umana.

La scelta di Venaria Reale, città in rapida evoluzione e con un’economia dinamica, sottolinea la volontà di Bcc Alpi Marittime di intercettare le esigenze di una comunità diversificata, composta da famiglie, imprese artigiane, piccole e medie realtà imprenditoriali e professionisti.

L’istituto bancario si configura, quindi, non solo come fornitore di servizi finanziari, ma come partner strategico per lo sviluppo locale, sostenendo progetti di crescita e investimenti con una conoscenza approfondita del contesto territoriale.

“Questo investimento è un segnale tangibile della nostra visione a lungo termine,” afferma Domenico Massimino, Presidente di Bcc Alpi Marittime.

“Crediamo fermamente nel valore della prossimità, nell’importanza di coltivare relazioni durature e nel potere di una cooperativa bancaria capace di rispondere in modo personalizzato alle sfide del nostro tempo.

Il legame con i soci e con l’intera comunità è il motore della nostra crescita e il fondamento di un modello bancario responsabile e inclusivo.

”L’istituto si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la comunità, offrendo non solo i servizi bancari tradizionali, ma anche consulenze specialistiche e strumenti digitali all’avanguardia.

Giuseppe Peirotti, Direttore Generale, evidenzia come l’integrazione tra competenze umane e innovazione tecnologica permetta di offrire un servizio di consulenza altamente personalizzato, supportando le famiglie e le imprese nella pianificazione finanziaria, nella gestione del risparmio e nell’accesso a strumenti di investimento.

“La nostra filiale è progettata per essere un luogo di incontro, di dialogo e di collaborazione, dove i nostri professionisti possono offrire soluzioni su misura, tenendo conto delle specifiche esigenze di ogni cliente.

”Bcc Alpi Marittime vanta una solida presenza sul territorio, con una rete di 23 filiali, tra cui due sedi distaccate a Torino e Loano, che servono 194 Comuni distribuiti tra le province di Cuneo, Torino e Savona.

La crescita significativa del numero di soci, passati da poco più di 4.000 nel 2007 a oltre 19.500 attuali, testimonia la fiducia che la comunità ripone nella cooperativa bancaria come istituzione capace di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, inclusivo e orientato al bene comune.

L’istituto, infatti, non persegue esclusivamente obiettivi di profitto, ma si impegna a reinvestire i propri utili nel territorio, sostenendo iniziative sociali, culturali e ambientali che contribuiscano a migliorare la qualità della vita dei cittadini.