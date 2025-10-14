Biglietti digitali a Torino: mobilità più verde e conveniente.

La mobilità urbana torinese compie un ulteriore passo avanti verso l’innovazione e la sostenibilità con l’introduzione di nuovi titoli di viaggio digitali per i mezzi pubblici.

L’approvazione giuntale, recentemente comunicata, segna un punto di svolta nella politica tariffaria e nell’esperienza del viaggiatore, affiancando le attuali soluzioni “Tour” in formato Chip on Paper con opzioni completamente digitali.

Questa evoluzione non è un mero aggiornamento tecnologico, ma una componente cruciale di un piano più ampio che mira a ripensare la mobilità cittadina, rendendola più accessibile, ecologica e coerente con le tendenze globali del settore.

La differenziazione tariffaria rappresenta un incentivo concreto all’adozione dei nuovi titoli digitali.

Il biglietto di 48 ore, ad esempio, sarà disponibile a 7,80 euro, significativamente inferiore ai 9,50 euro della versione cartacea.

Analogamente, il biglietto di 72 ore costerà 10,30 euro, rispetto ai 12,50 euro della versione tradizionale.

Questa politica tariffaria differenziata non solo rende l’utilizzo dei mezzi pubblici più conveniente per i cittadini e i visitatori, ma sottolinea anche l’impegno dell’amministrazione comunale verso un modello di mobilità più responsabile e consapevole.

L’assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, sottolinea come la digitalizzazione dei biglietti rappresenti un esempio tangibile dei benefici derivanti dall’innovazione tecnologica.

Oltre alla semplificazione dell’utilizzo e alla maggiore flessibilità offerta ai viaggiatori, la riduzione dell’impatto ambientale è un elemento chiave.

La diminuzione del consumo di carta e l’eliminazione delle risorse necessarie per la produzione e la distribuzione dei biglietti cartacei contribuiscono a una riduzione complessiva dell’impronta ecologica della mobilità urbana.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione digitale del servizio Gtt, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza operativa, migliorare l’esperienza utente e favorire l’integrazione con altre piattaforme di mobilità.

La disponibilità di soluzioni digitali consente una gestione più efficiente dei flussi di passeggeri, una raccolta dati più accurata per la pianificazione del servizio e una maggiore capacità di adattamento alle esigenze mutevoli della città.

L’introduzione dei nuovi biglietti digitali non è solo una questione di praticità e di risparmio economico, ma anche un segnale di un approccio lungimirante alla mobilità urbana, che guarda al futuro e pone al centro la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica.

Le date precise di entrata in vigore saranno definite a breve da Gtt, segnando l’inizio di una nuova era per la mobilità torinese.