Boom di startup: +38% i finanziamenti nel primo semestre 2025

Il primo semestre del 2025 si rivela un momento di svolta cruciale per l’ecosistema delle startup italiane, segnando una ripresa vigorosa e una rinnovata fiducia nel potenziale innovativo del Paese. I dati, presentati durante il Sios25 Summer al Politecnico di Torino e formalizzati nel report di metà anno firmato StartupItalia That’s Round, dipingono un quadro di crescita esponenziale e trasformazione profonda.Con un ammontare complessivo di 353,4 milioni di euro raccolti attraverso 99 operazioni di finanziamento, si registra un incremento del 38,88% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo dato, di per sé significativo, è ulteriormente amplificato dalla crescita del 13,79% nel numero di round, testimoniando un’attività finanziaria più diversificata e un’attenzione crescente verso le nuove realtà imprenditoriali. Non si tratta semplicemente di un ritorno alla normalità post-pandemico, ma di un’accelerazione dovuta a fattori strutturali e alla crescente consapevolezza dell’importanza dell’innovazione per la competitività nazionale.I settori trainanti di questa crescita sono quelli che incarnano le più recenti frontiere tecnologiche: medtech, lavoro/HR tech, biotech, deeptech e fintech. Il comparto medtech, in particolare, emerge come leader per numero di round conclusi, riflettendo l’urgenza di soluzioni innovative nel campo sanitario e la crescente domanda di tecnologie per la prevenzione, la diagnosi e la cura. L’influenza pervasiva dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione non si limita a settori specifici, ma permea l’intero panorama delle startup, spingendole verso modelli di business più sofisticati, focalizzati sull’impatto sociale e sulla creazione di valore sostenibile. Questa evoluzione non è solo tecnologica, ma anche culturale, con un’attenzione crescente alla responsabilità sociale d’impresa e alla misurazione dell’impatto generato dalle startup.La Lombardia consolida il suo ruolo di regione leader nell’attrattività di investimenti, con il 44,9% dei round conclusi, seguita da Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte. Tuttavia, la distribuzione geografica degli investimenti mostra segnali di un’inversione di tendenza, con una crescente attenzione verso regioni meno tradizionalmente orientate all’innovazione, contribuendo a una più equa distribuzione della ricchezza e delle opportunità.Il decennale dello StartupItalia Open Summit coincide con un momento di profonda riflessione sull’identità dell’innovazione italiana, che si sta definendo sempre più come un elemento distintivo nel panorama globale. La presenza di talenti diffusi in tutto il territorio nazionale rappresenta una risorsa strategica, che deve essere valorizzata e supportata con politiche mirate. Nonostante i risultati incoraggianti, restano ancora sfide significative da affrontare, come la semplificazione burocratica, l’accesso al capitale di rischio in fase seed e la creazione di una cultura imprenditoriale più inclusiva.Torino, città storica di progresso tecnologico e culla di modelli imprenditoriali unici, si conferma un polo di riferimento per l’innovazione. L’edizione Sios25, promossa da StartupItalia e Hoopygang, si pone l’obiettivo di rafforzare questo ruolo, offrendo strumenti concreti per la crescita dell’ecosistema italiano e contribuendo a creare un ambiente favorevole all’innovazione virtuosa. L’impegno è quello di valorizzare le eccellenze territoriali e di promuovere la collaborazione tra startup, investitori, istituzioni e comunità locali, per costruire un futuro più prospero e sostenibile per il Paese. La visione è quella di un’Italia che si afferma come leader nell’innovazione, capace di generare crescita, creare posti di lavoro e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.