domenica 4 Gennaio 2026
Torino Economia

BYD in Italia: crescita esponenziale e record di vendite nel 2025

Dicembre 2025 si configura come un mese di svolta per BYD nel panorama automobilistico italiano, con performance che testimoniano una crescita esponenziale e una penetrazione di mercato senza precedenti.
La casa automobilistica cinese si attesta al 3,1% di quota di mercato, immatricolando 3.347 veicoli e conquistando una posizione di rilievo nella Top 10 dei costruttori, un traguardo raggiunto in soli quindici mesi e esclusivamente grazie all’offerta di veicoli elettrici e ibridi plug-in.L’andamento annuale del 2025 rivela una metamorfosi radicale rispetto al 2024: un incremento di immatricolazioni pari a quasi dieci volte, con 25.226 unità complessive che si traducono in una quota di mercato dell’1,5%.

Un dato particolarmente significativo emerge dall’analisi del segmento dei Veicoli a Nuova Energia (VNE), comprendente veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in: BYD conquista una quota del 15,4% a dicembre e del 12,3% sull’intero anno, performance che evidenziano una crescente preferenza da parte degli italiani verso soluzioni di mobilità sostenibile.
Questo successo non è frutto del caso, ma il risultato di una strategia mirata che include un’aggressiva espansione della rete commerciale e di assistenza.
Con centouno punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, e guidati da un network di trenta concessionari italiani, BYD si posiziona come un attore sempre più presente e accessibile.
Questa capillare presenza facilita non solo la vendita, ma anche l’assistenza post-vendita, elemento cruciale per consolidare la fiducia dei consumatori e fidelizzarli al marchio.

Parallelamente all’affermazione nel mercato interno, BYD registra una significativa crescita nel settore dell’export di Veicoli a Nuova Energia.
A dicembre 2025, il volume delle esportazioni ha raggiunto l’impressionante cifra di 133.172 unità, corrispondenti a oltre il 31% della produzione mensile globale del brand.

Questo dato, in crescita rispetto alla media degli undici mesi precedenti (22%), sottolinea la capacità di BYD di competere a livello internazionale e di soddisfare una domanda crescente di veicoli elettrici a livello globale.
L’incremento dell’export non solo contribuisce alla crescita economica dell’azienda, ma rafforza anche la sua immagine come leader nella transizione verso la mobilità elettrica a livello mondiale.
Inoltre, la capacità di BYD di esportare in volumi così elevati dimostra la robustezza della sua catena di approvvigionamento e la sua capacità di adattarsi alle diverse normative e standard internazionali.

