Byd in Italia: Crescita Record e Nuove Sfide per il Futuro Elettrico

Byd consolida la sua ascesa nel panorama automobilistico italiano ed europeo, ambendo a un incremento significativo della propria quota di mercato entro la conclusione dell’anno.

I primi otto mesi del 2024 testimoniano già un risultato senza precedenti per l’azienda cinese, con una quota che si attesta all’1,7%.

A livello continentale, Byd ha registrato un’impressionante performance commerciale, con 67.632 veicoli venduti nei primi otto mesi, un balzo in avanti del 244% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Queste informazioni sono state divulgate da Alessandro Grosso, Country Manager Byd e Denza per l’Italia, durante la presentazione al Salone Auto Torino, dove è stata svelata in anteprima la Seal 6 DM-i, un modello chiave nella strategia di espansione del marchio.

L’offerta Byd si arricchirà ulteriormente con l’introduzione di una seconda variante ibrida plug-in, un elemento cruciale nell’impegno a motorizzare l’intera gamma con questa tecnologia avanzata.

Parallelamente, un modello station wagon, destinato a conquistare famiglie e flotte aziendali, promette un’autonomia di ben 1400 km, elevando gli standard di praticità e sostenibilità.

Settembre si prospetta come un mese determinante, guidato da una nuova campagna incentivi, integrativa rispetto a quella governativa, rafforzata da un’iniziativa promozionale lanciata in anticipo dall’azienda, rivolta a tutti i consumatori italiani.

Il 2024 segnerà anche l’ingresso in Italia del marchio premium Denza, una mossa strategica volta a diversificare l’offerta e a intercettare un segmento di mercato più sofisticato.

Dopo le presentazioni a Milano e Genova, il Salone Auto Torino rappresenta un’occasione cruciale per Denza per farsi conoscere al grande pubblico.

L’espansione della rete di concessionari procede a ritmo serrato, con l’obiettivo di raggiungere quota 70 entro la fine dell’anno.

Attualmente, la rete è composta da quasi 60 punti vendita, a testimonianza di una crescita costante e di una crescente fiducia nel potenziale del mercato italiano.

Questa espansione non è solo quantitativa, ma anche qualitativa, con un focus sulla formazione del personale e sull’offerta di un’esperienza cliente sempre più personalizzata e all’avanguardia.

Byd non si limita a vendere automobili, ma si propone come fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, contribuendo attivamente alla transizione verso un futuro più pulito e efficiente.

L’impegno dell’azienda si estende anche alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, con l’obiettivo di migliorare costantemente l’efficienza, la sicurezza e le prestazioni dei propri veicoli, consolidando la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli elettrici e ibridi.

L’introduzione di Denza, inoltre, permette a Byd di posizionarsi in un segmento più elevato, offrendo un’alternativa premium ai marchi consolidati, e rafforzando ulteriormente la sua immagine di innovazione e eccellenza.