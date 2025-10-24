Caffè Vergnano: un caffè per l’imprenditoria femminile.

Caffè Vergnano, custode di una tradizione tostatrice che affonda le radici nel 1882, rafforza il suo impegno verso l’inclusione e l’innovazione sociale con la nuova edizione di “Women in Coffee – Apri il tuo bar con Caffè Vergnano”.

Questa iniziativa non è semplicemente un concorso a premi, ma un vero e proprio catalizzatore di cambiamento, volto a promuovere l’imprenditoria femminile nel settore Ho.

Re.

Ca.

e a ridefinire i modelli di business all’interno di una filiera spesso caratterizzata da disparità di genere.

Il progetto “Women in Coffee”, nato nel 2018, si è evoluto da iniziativa di sensibilizzazione a vera e propria piattaforma di supporto.

L’obiettivo primario è valorizzare il contributo femminile in ogni fase della catena del caffè, dalle coltivazioni nei paesi di origine, dove le donne spesso rappresentano la forza lavoro principale, fino alla distribuzione e alla preparazione nel punto vendita.

Il network attuale, che conta ottanta locali in Italia e oltre trenta a livello internazionale, testimonia il successo di un modello che pone al centro non solo la qualità del prodotto, ma anche l’impatto sociale e la creazione di spazi di aggregazione e sviluppo.

L’edizione corrente si distingue per un investimento concreto: due contributi a fondo perduto da ventimila euro ciascuno, destinati all’avvio o all’espansione di nuove caffetterie aderenza al progetto.

Questa offerta rappresenta un’opportunità tangibile per aspiranti imprenditrici che desiderano realizzare il proprio sogno professionale, contribuendo al contempo a colmare un divario significativo: se il settore Ho.

Re.

Ca.

vede la presenza femminile superare il cinquanta percento nella forza lavoro, la leadership aziendale rimane appannaggio maschile in una percentuale inferiore al trenta.

Il bando, aperto a donne con un solido spirito imprenditoriale, sia che abbiano già costituito una società o stiano per farlo, prevede requisiti dettagliati definiti dal decreto ministeriale del 2021.

Essere parte del network “Women in Coffee” significa abbracciare un’etica improntata alla responsabilità, alla sostenibilità e alla condivisione.

Ogni locale, infatti, partecipa attivamente a una raccolta fondi annuale, destinata a supportare progetti di empowerment femminile in Italia e nel mondo, trasformando un gesto quotidiano come la degustazione di un caffè in un atto di solidarietà.

“Vogliamo offrire alle donne la possibilità di concretizzare le proprie ambizioni imprenditoriali, fornendo loro strumenti, visibilità e una comunità di supporto,” afferma Carolina Vergnano, CEO di Caffè Vergnano.

“Questo non è solo un investimento economico, ma un investimento nel futuro, un impegno a costruire un settore più equo, inclusivo e prospero.

” L’iniziativa si configura quindi come un modello di business ibrido, che coniuga successo commerciale e responsabilità sociale, dimostrando che il caffè può essere molto più di una semplice bevanda: può essere un veicolo di cambiamento positivo.