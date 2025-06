Carmagnola: la Fiera del Peperone illumina il Piemonte

La 76ª edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si appresta a illuminare il Piemonte, dal 29 agosto al 7 settembre, in un tripudio di colori, sapori e tradizioni. Un evento che, da decenni, celebra un’eccellenza agricola e gastronomica, trasformando l’intera città in un vibrante palcoscenico dedicato al peperone di Carmagnola, un prodotto che incarna l’identità e la storia del territorio.L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e orchestrata da Sgp Grandi Eventi, coinvolge un vasto numero di espositori – quasi 250 – che animeranno piazze e vie con un’offerta diversificata, spaziando dall’agricoltura locale all’artigianato, fino all’intrattenimento per tutte le età. Via Gobetti si veste di un’atmosfera unica, trasformandosi nella “Via del Peperone”, un percorso dedicato ai produttori locali, un’occasione imperdibile per scoprire i segreti della coltivazione di questo frutto pregiato e per assaporare la sua autenticità direttamente dalle mani di chi lo produce. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel cuore della filiera, dalla terra alla tavola, un’esperienza sensoriale che valorizza il legame tra produttore e consumatore.Il Foro Festival, situato nel Foro Boario di piazza Italia, si conferma il cuore pulsante della vita serale, con spettacoli e iniziative pensate per intrattenere il pubblico di tutte le età. Le aree tematiche, strategicamente dislocate in diverse location cittadine, ampliano l’offerta. I Giardini del Castello e piazza Manzoni accoglieranno stand enogastronomici e artigianali, mentre via Pellico e via Bobba saranno dedicate a servizi personalizzati, oggetti di artigianato e a un’esposizione di veicoli d’epoca, un omaggio alla passione per le due ruote.Le “Piazze del Gusto”, vere e proprie oasi dedicate alla degustazione, come piazza Bobba e l’iconica Piazza dei Sapori (piazza Mazzini), offriranno un percorso di scoperta delle specialità locali e delle creazioni culinarie che esaltano il peperone come ingrediente protagonista. Un’attenzione particolare è rivolta ai prodotti del Consorzio del Peperone, garanzia di qualità e autenticità.Il Villaggio del Territorio, situato in via Garibaldi, presenterà un panorama di prodotti alimentari direttamente dal distretto carmagnolese, un’opportunità per sostenere l’economia locale e valorizzare le tradizioni rurali. La novità di quest’anno, il PalaPeperone in piazza Sant’Agostino, una moderna tensostruttura, ospiterà eventi gratuiti dedicati al mondo del food, con showcooking realizzati da chef rinomati, degustazioni guidate, presentazioni letterarie dedicate alla gastronomia, interviste a figure di spicco del settore e incontri con giornalisti e critici gastronomici. Infine, non mancheranno attività ludiche e laboratori creativi pensati per i più piccoli, completando un programma ricco di eventi che celebrano la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni locali.