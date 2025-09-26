Changan Deepal Trionfa a Torino: Design e Innovazione Cinese

Changan Deepal: Un Trionfo di Design e Innovazione al Salone dell’Auto di TorinoIl Salone dell’Auto di Torino ha consacrato Changan, gigante dell’automobilistica cinese, con un duplice riconoscimento al prestigioso Tada 2025 Torino Automotive Design Award.

La Changan Deepal S07 si è distinta nella categoria “Best Exterior Design”, mentre la Changan Deepal S05 ha conquistato il premio per la “Best Human-Centric Intelligent Integration”.

Questi successi sottolineano l’impegno di Changan verso l’eccellenza nel design e nell’integrazione tecnologica, testimoniando una visione che trascende la semplice produzione automobilistica.

L’impresa è ancora più significativa se si considera che il design di queste vetture è frutto della creatività del Changan Design Center Europe, con sede a Rivoli, Torino.

Questo centro, un vero e proprio crogiolo di talenti, riunisce oltre 300 designer provenienti da 31 nazioni diverse, un patrimonio di competenze che riflette l’ambizione globale di Changan.

La presenza di un centro di design in Italia, cuore pulsante del design automobilistico mondiale, dimostra la volontà di Changan di assimilare e reinterpretare la tradizione italiana, infondendola con l’ingegno e l’innovazione cinese.

Changan vanta una storia industriale ricca di oltre un secolo e mezzo, con un solido background di oltre quarant’anni nella produzione di veicoli.

Oggi, l’azienda è un leader nell’industria automobilistica cinese, operando attraverso una vasta rete di ventuno stabilimenti produttivi e trentanove impianti dislocati in tutto il mondo.

L’impegno globale di Changan si manifesta nell’esportazione in 103 paesi e territori, consolidando una presenza significativa in sei principali mercati regionali.

L’espansione in Italia, con la creazione di una Changan National Sales Company e la progressiva costruzione di una rete di vendita dedicata, segna un passo fondamentale verso una maggiore penetrazione del mercato europeo, con l’obiettivo di avviare le attività commerciali entro la fine del 2025.

“Ricevere questo premio è un grande onore,” ha dichiarato Liu Zhengxing, Director of Automobile Technology per Changan Deepal.

Tada, infatti, rappresenta il culmine del design automobilistico globale, un palcoscenico dove si confrontano le eccellenze del settore.

La Changan Deepal S07, in particolare, incarna pienamente la filosofia di design “Symbiosis Aesthetics,” un approccio che mira a creare un’armonia tra uomo e macchina, un dialogo emotivo attraverso le forme e le proporzioni.

Jakob Pettersson, Exterior Design Director di Changan Deepal, ha sottolineato come il riconoscimento per la S05 vada oltre un semplice tributo alla filosofia “user-centered” di Changan.

Rappresenta un omaggio alla dedizione del team di progettazione globale e alla loro capacità di creare un’esperienza di guida centrata sull’uomo.

Pettersson ha ribadito che l’intelligenza non risiede nell’accumulo di tecnologie, ma nella loro capacità di adattarsi alle esigenze emotive umane, trasformando l’auto in un compagno intuitivo e reattivo.

Questo premio, dunque, rappresenta un potente incentivo per Changan di proseguire il proprio percorso di innovazione, offrendo esperienze di guida sempre più intelligenti e personalizzate.

La filosofia guida non è la tecnologia per la tecnologia, ma il benessere e il piacere dell’utente, un concetto che sta plasmando il futuro dell’automotive.