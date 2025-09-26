Changan Design Center Europe: Creatività Cinese, Design Italiano.

Nel cuore industriale del Piemonte, a Rivoli, sorge un crogiolo di creatività e innovazione che trascende i confini geografici e culturali: il Changan Design Center Europe.

Più che una semplice sede produttiva, questo centro rappresenta un ponte vitale tra l’ambizione tecnologica cinese e l’eccellenza del design europeo, un vero e proprio laboratorio avanzato di pensiero automobilistico.

La sua genesi, risalente al 2003, ha segnato un momento cruciale nell’evoluzione strategica di Changan, uno dei maggiori gruppi automobilistici cinesi, desideroso di integrare la sensibilità estetica occidentale nel proprio DNA produttivo.

Oggi, il centro vanta una squadra di oltre trecento professionisti, un melting pot di talenti provenienti da trentuno nazioni, tra cui Francia, Regno Unito e Norvegia.

L’attrazione per questo centro di design è forte, riuscendo ad attrarre i migliori laureati delle più prestigiose scuole di design mondiali, affiancati da designer esperti di livello internazionale.

Il Changan Design Center Europe non è solo un punto di forza per Changan, ma un elemento chiave nella sua rete globale di design.

La sua funzione principale è quella di interpretare le tendenze del mercato europeo, cogliere le esigenze emergenti dei consumatori e tradurle in progetti concreti, plasmando il futuro del design automobilistico cinese.

La struttura ha acquisito un’abilità di progettazione integrata, estendendosi oltre la mera estetica per abbracciare l’ergonomia, la funzionalità, la sostenibilità e le nuove tecnologie di guida autonoma.

Modelli come il CS75Plus, la serie Uni, e le recenti Deepal SL03, S05 e S07 sono dirette testimonianze del successo di questo approccio sinergico.

Il riconoscimento ricevuto al Salone dell’Auto di Torino, con il prestigioso Tada 2025 (Torino Automotive Design Award), nei segmenti “Best Human-Centric Intelligent Integration” (per la S05) e “Best Exterior Design” (per la S07), conferma l’abilità del centro di creare veicoli che rispondono a criteri di eccellenza stilistica e tecnologica.

Hu Wang, design manager della Changan Deepal S07, sottolinea come questo centro sia la linfa vitale della creatività globale di Changan.

L’investimento in un nuovo edificio nel 2024 dimostra ulteriormente l’impegno a lungo termine di Changan nel continente europeo, consolidando un ecosistema di ricerca e sviluppo avanzato, capace di influenzare non solo il design dei veicoli cinesi, ma anche le tendenze del settore automotive a livello globale, aprendo nuove prospettive di collaborazione e scambio culturale.