Cheese: Formaggio e denuncia, un grido di pace dal Piemonte.

Di fronte a una realtà in cui la fame e la malnutrizione sono usati come armi in conflitti armati, e in cui vite innocenti, soprattutto quelle dei bambini, vengono spezzate con brutale indifferenza, il silenzio non è più un’opzione.

La posizione del governo israeliano, secondo Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, è un crimine inaccettabile, una violazione dei principi fondamentali dell’umanità.

Il legame, apparentemente lontano, tra la celebrazione dei formaggi artigianali e la crisi umanitaria globale, diventa immediatamente chiaro: Cheese, in quanto luogo di pace, dialogo e incontro tra culture diverse, incarna i valori che vengono brutalmente calpestati dalla guerra.

È un luogo in cui si celebra la diversità, la sostenibilità e la connessione tra persone e territorio, e questo lo rende particolarmente vulnerabile alle aggressioni di chi cerca di distruggere ogni forma di comunione e collaborazione.

Petrini ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, una fucina di giovani leader che, provenienti da oltre cento paesi, portano con sé i valori di Slow Food e l’impegno per un futuro alimentare più giusto e sostenibile.

L’educazione alimentare, in particolare nel settore caseario, è vista come uno strumento fondamentale per promuovere la consapevolezza dei consumatori, affinché siano in grado di fare scelte informate e responsabili.

La selezione dei produttori presenti a Cheese è guidata da criteri rigorosi, che garantiscono la qualità e la sostenibilità dei prodotti offerti.

Petrini ha espresso la sua preoccupazione per le normative eccessive e arbitrarie, che rischiano di soffocare la creatività e la tradizione dei casari artigiani.

L’impegno di Slow Food si estende oltre i confini dell’evento, come testimonia la partecipazione alla marcia per la pace Perugia-Assisi del 12 ottobre, un gesto simbolico per affermare che il cibo non può essere uno strumento di guerra, ma un elemento di pacificazione e condivisione.

La presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, ha ribadito l’importanza di unire le forze per costruire un futuro in cui nessuno venga lasciato indietro, in cui la fame e la guerra siano sconfitte, e in cui la gioia di condividere un buon formaggio artigianale possa essere un diritto di tutti.