Ciancia torna a Stellantis: Nuovo Head of Manufacturing Globale

Francesco Ciancia rientra nel panorama Stellantis, assumendo il ruolo di Global Head of Manufacturing e entrando a far parte del Leadership Team a partire dal primo novembre.

Questa nomina segna un ritorno significativo per un leader con un solido track record internazionale e una profonda conoscenza delle dinamiche produttive, maturate attraverso vent’anni di esperienza in ruoli di leadership strategici.

La carriera di Ciancia si caratterizza per una combinazione di competenze tecniche, capacità manageriali e visione orientata al miglioramento continuo.

La sua expertise spazia dall’ingegneria produttiva alla direzione operativa degli stabilimenti, con una particolare attenzione all’applicazione rigorosa dei principi Lean Manufacturing e all’implementazione di metodologie Industry 4.0.

Il suo percorso professionale recente lo ha visto impegnato in Mercedes-Benz, dove ha guidato la trasformazione della rete produttiva come Head of Mercedes-Benz Vans Operations a Stoccarda.

Questa esperienza ha consolidato le sue capacità di leadership e la sua abilità nell’ottimizzare processi complessi, introducendo innovazioni e implementando strategie per aumentare l’efficienza e la flessibilità produttiva.

Il legame di Ciancia con Stellantis affonda le sue radici nel 2001, quando ha iniziato a lavorare all’interno di Fiat Chrysler Automobiles e successivamente Stellantis.

Nel corso degli anni, ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, tra cui la direzione dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), una sfida cruciale per lo sviluppo della produzione nell’area balcanica, e la gestione della produzione per l’America Latina, un mercato strategico in rapida evoluzione.

La sua leadership ha anche compreso la responsabilità della produzione per Maserati e altri marchi premium, una dimensione operativa che richiede un elevato livello di precisione e attenzione ai dettagli.

L’adesione di Ciancia al Leadership Team sottolinea l’importanza strategica che Stellantis attribuisce all’eccellenza produttiva.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha espresso grande soddisfazione per il suo ritorno, evidenziando il ruolo cruciale che ricoprirà nel guidare l’azienda verso un futuro di maggiore coerenza, efficienza e competitività a livello globale.

Il focus sarà sulla standardizzazione dei processi, sull’ottimizzazione delle risorse e sull’adozione di tecnologie all’avanguardia per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

Ciancia ha espresso entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera, riconoscendo la centralità della produzione nell’identità e nel successo di Stellantis.

Si impegna a collaborare strettamente con i team in tutto il mondo per identificare e cogliere opportunità di miglioramento, promuovendo una cultura dell’innovazione e della collaborazione.

La sua visione si concentra sull’integrazione di persone, processi e tecnologie per creare un sistema produttivo agile, resiliente e orientato al cliente, in grado di rispondere alle sfide di un panorama automotive in continua trasformazione.

L’obiettivo primario sarà quello di elevare gli standard di eccellenza operativa e di contribuire attivamente alla crescita sostenibile di Stellantis.