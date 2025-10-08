Ciancia torna in Stellantis: guida la produzione globale.

Francesco Ciancia assume nuovamente le redini di un ruolo chiave all’interno di Stellantis, rientrando in azienda il primo novembre come Global Head of Manufacturing e membro di diritto del Leadership Team.

La sua nomina segna un ritorno strategico, consolidando un’architettura dirigenziale focalizzata sull’eccellenza operativa e sulla capacità di rispondere alle sfide di un mercato automobilistico in rapida evoluzione.

La carriera di Ciancia è un percorso costellato di successi nell’ambito dell’ingegneria produttiva globale, unendo leadership di stabilimento a una profonda comprensione e applicazione dei principi di lean manufacturing e delle metodologie di miglioramento continuo.

La sua esperienza non si limita alla gestione diretta degli impianti, ma si estende alla capacità di orchestrare processi complessi e di implementare trasformazioni significative a livello regionale e globale.

Precedentemente impegnato in Mercedes-Benz, dove ha guidato le Operations di Mercedes-Benz Vans a Stoccarda, Ciancia ha dimostrato un’abilità comprovata nella ristrutturazione e ottimizzazione di reti produttive, avviando con successo progetti di trasformazione che hanno impattato positivamente sulla performance aziendale.

Il suo ritorno in Stellantis, dopo un percorso formativo significativo, rappresenta un’iniezione di competenze specialistiche e un arricchimento del patrimonio intellettuale dell’azienda.

Il suo pregresso in Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Stellantis, a partire dal 2001, testimonia la sua profonda conoscenza della cultura aziendale e delle dinamiche interne.

Durante questo periodo, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui la direzione dello stabilimento di Kragujevac, cruciale per lo sviluppo industriale serbo, la gestione della produzione per l’America Latina, un mercato strategico per Stellantis, e la supervisione della produzione per Maserati e i marchi premium, un segmento ad alta redditività.

“Accogliere nuovamente Francesco nel nostro team, con l’attribuzione di un ruolo centrale all’interno del Leadership Team, è un segnale forte della nostra determinazione a perseguire l’eccellenza produttiva,” ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis.

“La sua competenza sarà fondamentale per rafforzare la coerenza, l’efficienza e la competitività dei nostri processi a livello globale, in un contesto di crescenti pressioni sui costi e di rapide innovazioni tecnologiche.

“Ciancia ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno in Stellantis, sottolineando l’importanza strategica della produzione all’interno dell’azienda e la sua volontà di collaborare con i team globali per identificare e cogliere le opportunità di miglioramento.

La sua visione si concentra sull’ottimizzazione continua, sull’adozione di tecnologie all’avanguardia e sulla creazione di un ambiente di lavoro che promuova l’innovazione e l’engagement dei dipendenti.

L’obiettivo finale è quello di costruire una catena del valore resiliente, agile e in grado di rispondere con successo alle sfide del futuro.