Coca-Cola e Milano Cortina 2026: un impegno verde da record.

L’impegno di Coca-Cola per la sostenibilità si materializza in un modello di business radicalmente innovativo, dedicato all’approvvigionamento delle bevande per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Il progetto, inaugurato con il passaggio della Fiamma presso lo stabilimento di Gaglianico (Biella), rappresenta un punto di svolta nella filosofia aziendale, traducendosi in un investimento di oltre 30 milioni di euro – il più significativo mai realizzato dal Gruppo in ambito di sostenibilità ambientale.

La trasformazione dello storico stabilimento di imbottigliamento dismesso in un impianto all’avanguardia testimonia un approccio pionieristico.

La tecnologia impiegata permette la lavorazione di fino a 30.000 tonnellate di PET riciclato all’anno, destinato alla produzione di bottiglie realizzate al 100% con materiale riciclato (rPET), escludendo tappo ed etichetta.

Questa iniziativa non solo riduce drasticamente la dipendenza da plastica vergine, ma stimola un’economia circolare per il materiale, promuovendo la raccolta differenziata e il riutilizzo.

L’ambizione del progetto va ben oltre la semplice riduzione dell’impatto ambientale.

Si tratta di una vera e propria riprogettazione della filiera, che abbraccia l’intera catena del valore, dalla logistica al packaging, fino al trasporto e alla distribuzione.

Per le città di Milano e Verona, la consegna delle bevande avverrà tramite una flotta di veicoli elettrici, mentre nelle aree montane, dove l’infrastruttura elettrica è più limitata, si utilizzeranno veicoli alimentati da biocarburanti sostenibili, minimizzando le emissioni di gas serra.

Un elemento chiave della strategia è l’introduzione di 1.200 frigovetrine di ultima generazione, progettate per ottimizzare il consumo energetico e ridurre l’impatto ambientale.

Questi distributori, una volta utilizzati durante i Giochi, saranno lasciati sul mercato, contribuendo a migliorare l’efficienza energetica del settore e a promuovere la sostenibilità a lungo termine.

Cristina Camilli, Public Affairs Communication and Sustainability Senior Director di Coca-Cola per l’Italia e l’Albania, sottolinea che proprio in questo stabilimento biellese vengono prodotte le bottiglie che accompagneranno l’esperienza olimpica, inclusa l’acqua ufficiale, Lurisia Bolle Stille.

Questo sigillo di qualità e sostenibilità dimostra l’impegno concreto di Coca-Cola nel rendere i Giochi di Milano Cortina 2026 un evento memorabile non solo per lo sport, ma anche per il suo impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità.

Il modello implementato ambisce a diventare un esempio virtuoso, replicabile su scala globale, per un futuro più sostenibile per l’industria delle bevande.