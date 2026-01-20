Compagnia di San Paolo: 430 anni di impegno sociale e futuro.

La Compagnia di San Paolo, con la sua radicata storia e il suo sguardo proiettato al domani, si configura come un pilastro imprescindibile per il tessuto sociale e civile del nostro Paese.

Più che un’istituzione finanziaria, essa incarna un progetto di sviluppo umano e collettivo, orientato a generare un impatto tangibile, condiviso e di lungo termine.

L’ambizione che guida le sue azioni è quella di contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più equa, una società più coesa e resiliente, capace di interpretare le complesse sfide del presente e di progettare un futuro sostenibile per le nuove generazioni.

Questo impegno si traduce in un’azione concreta, un supporto mirato a individui e famiglie che si trovano in situazioni di vulnerabilità, come sottolineato da Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia San Paolo, durante la celebrazione dei 430 anni dell’Ufficio Pio, un organismo chiave nell’azione di supporto della Compagnia.

L’Ufficio Pio, da secoli, rappresenta un ponte tra il patrimonio storico e l’operosità contemporanea della Compagnia, incarnando la vocazione originaria di assistenza e promozione del bene comune.

La Fondazione Compagnia San Paolo, in questo contesto, non si limita a fornire risorse economiche, ma si impegna a promuovere iniziative innovative, a stimolare la collaborazione tra diversi attori sociali – enti pubblici, organizzazioni non profit, imprese – e a favorire lo sviluppo di competenze e di opportunità.

Si tratta di un approccio olistico che mira a rafforzare il capitale umano e sociale, a contrastare le disuguaglianze e a costruire un futuro più inclusivo e prospero.

L’eredità di San Paolo, figura storica di profonda spiritualità e impegno sociale, continua a ispirare l’azione della Compagnia, invitando a una riflessione costante sui valori che fondano la nostra convivenza civile: la solidarietà, la giustizia, la responsabilità, il rispetto della dignità umana.

La celebrazione di questo significativo anniversario, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, testimonia il ruolo cruciale che la Compagnia di San Paolo riveste nel panorama nazionale, un ruolo che va ben oltre la sua attività finanziaria, proiettandosi verso un futuro in cui i valori democratici siano non solo affermati, ma anche vissuti e condivisi da tutti.

L’auspicio è che questo impegno possa ispirare anche altre istituzioni e attori sociali, contribuendo a costruire un Paese più giusto e solidale per tutti.