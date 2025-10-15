Componentistica auto: crisi, incertezze e futuro del settore in Italia

L’industria italiana della componentistica automotive, pilastro fondamentale dell’economia nazionale e regionale, si trova a fronteggiare una fase di profonda transizione e crescenti incertezze.

I dati recenti, emersi dall’Osservatorio congiunto della Camera di Commercio di Torino e dell’Anfia, dipingono un quadro allarmante: dopo tre anni di crescita, il fatturato del settore ha subito una brusca frenata, contrattandosi del 6%.

Le proiezioni per il 2025, lungi dall’essere confortanti, preannunciano un ulteriore deterioramento delle condizioni operative, con implicazioni negative su ricavi, volumi di ordini, livelli occupazionali e capacità di investimento.

Il Piemonte, regione storicamente centrale per la produzione di componentistica, registra una contrazione del 5,6% del fatturato, aggravata da una riduzione più marcata della forza lavoro (-2,4%), evidenziando una potenziale perdita di competitività e opportunità.

Un’eccezione positiva si riscontra nei settori specializzati come il motorsport e l’aftermarket, che mostrano una maggiore resilienza e capacità di adattamento alle nuove dinamiche di mercato.

Un elemento di crescente preoccupazione è rappresentato dall’incremento dei dazi doganali, percepiti come una minaccia diretta alla competitività delle imprese italiane, che vedono eroso il proprio margine di manovra commerciale.

Parallelamente, l’ingresso aggressivo di case automobilistiche cinesi, con la potenziale realizzazione di nuovi stabilimenti in Europa, desta particolare allarme, generando una diffusa sensazione di vulnerabilità, condivisa dal 52% delle aziende (un aumento significativo rispetto al 39% dell’anno precedente).

Questo scenario impone una riflessione strategica e una risposta tempestiva per mitigare i rischi e cogliere le opportunità che derivano da un mercato in continua evoluzione.

La dipendenza da pochi clienti chiave, rappresentati da colossi come Stellantis e Iveco, si è leggermente attenuata, attestandosi al 68,6%, sebbene la loro influenza rimanga preponderante.

Questa concentrazione di potere contrattuale evidenzia la necessità di diversificare la base clienti e di sviluppare nuovi canali di business.

La transizione energetica, motore di una profonda trasformazione del settore automotive, si configura come una sfida complessa e potenzialmente destabilizzante.

L’attuale approccio, eccessivamente focalizzato sulla tecnologia elettrica, rischia di penalizzare i fornitori europei, che detengono ancora una quota significativa (circa il 60%) del contenuto tecnologico dei veicoli ICE prodotti nell’Unione Europea, ma vedono questa percentuale drasticamente ridotta (circa il 40%) nel caso dei veicoli elettrici.

Secondo le stime di Clepa, si potrebbe perdere fino al 23% del valore aggiunto entro il 2030, a meno che non si adotti un approccio più flessibile e inclusivo, che valorizzi le diverse soluzioni di mobilità sostenibile, come l’idrogeno, i carburanti sintetici e le ibride plug-in.Il tessuto produttivo italiano della componentistica automotive conta nel 2024 ben 2.134 aziende, che impiegano circa 168.000 addetti e generano un fatturato annuale diretto di circa 55,5 miliardi di euro.

Il Piemonte, con le sue 717 imprese, rappresenta una quota essenziale, pari al 33,6% del totale nazionale, sottolineando il ruolo cruciale di questa regione per la competitività del settore a livello nazionale.

L’adattamento a questo nuovo scenario, l’innovazione continua e la capacità di anticipare le tendenze del mercato saranno elementi determinanti per garantire la sopravvivenza e la prosperità delle imprese italiane della componentistica automotive.