Drivalia e Crédit Agricole: Mobilità Europea e Partnership Strategica

Drivalia e Crédit Agricole Auto Bank: Visione Europea e Partnership Strategiche per la Mobilità del FuturoNel cuore del Salone Auto Torino, Drivalia, società di noleggio e mobilità del gruppo Crédit Agricole Auto Bank, ha delineato una strategia di espansione ambiziosa per il mercato europeo.

Roberto Sportiello, CEO Drivalia Italia, e Marcella Merli, Country Manager di Ca Auto Bank Italia, hanno illustrato come l’azienda si posizioni come un player unico nel panorama della mobilità, grazie a una struttura integrata e a un approccio distintivo.

L’attuale presenza di Drivalia in sedici mercati europei, affiancata dai quattro di Auto Bank, rappresenta solo un punto di partenza per un piano di crescita mirato.

L’azienda mira a colmare una lacuna nel settore, offrendo soluzioni di mobilità innovative e personalizzate che rispondano alle nuove esigenze dei consumatori.

Il Salone Auto Torino ha rappresentato l’occasione per presentare in anteprima nazionale l’Aion V, SUV elettrico prodotto da GAC (Guangzhou Automobile Corporation).

Questo modello, dotato di un’autonomia di 510 km e una tecnologia di ricarica rapida che riduce i tempi di attesa a soli 24 minuti per un’autonomia dall’10% all’80%, simboleggia la partnership strategica tra Crédit Agricole Auto Bank e GAC International.

Questa collaborazione si concretizzerà nell’offerta di soluzioni di finanziamento dedicate per l’intera gamma di veicoli GAC destinati al mercato europeo, rafforzando l’impegno di Crédit Agricole Auto Bank nel supportare la transizione verso la mobilità elettrica e nel promuovere l’innovazione nel settore automobilistico.

La presentazione dell’Aion V non è solo un lancio di prodotto, ma una dichiarazione d’intenti per un futuro della mobilità più sostenibile, accessibile e connessa.