Eccellenza Italiana: Riscoprire il Made in Italy, tra Tradizione e Innovazione

Il progetto nasce da un’esperienza diretta, un’immersione in realtà produttive all’estero che hanno messo in luce sia l’innegabile valore del nostro patrimonio industriale, sia la necessità di ripensare la narrazione che lo accompagna in Italia. Ritornare significa confrontarsi con una percezione spesso distorta, un deficit di consapevolezza riguardo alla vitalità e all’innovazione che animano molte eccellenze nazionali. Da questa constatazione è germogliata l’idea di un ambizioso percorso volto a restituire all’opinione pubblica un’immagine autentica e dinamica dell’Italia che produce, che compete, che progetta il futuro.Si tratta di celebrare un’Italia geniale, animata da una profonda fiducia nel proprio potenziale, capace di coniugare tradizione artigianale e ricerca all’avanguardia. Come evidenziato da Roberto Santori, fondatore della Community Made in Italy, questo percorso è un’occasione per ridare voce a storie di successo che troppo spesso restano nell’ombra, contribuendo a rafforzare l’identità nazionale e a proiettare il nostro Paese verso nuovi orizzonti.La recente tappa del roadshow “Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova” ha scelto un luogo simbolico, la sede di Pininfarina a Cambiano, come palcoscenico per questa narrazione. L’iniziativa, promossa dalla Community Made in Italy, si propone di illuminare le migliori storie d’impresa italiane, favorendo un dialogo costruttivo tra innovazione tecnologica, cultura industriale e profonda radicazione nel territorio.Santori, imprenditore e consulente aziendale, ha creato la Community Made in Italy con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze italiane, creando una rete di imprese che si distinguono per qualità, design e capacità di competere a livello globale.Un messaggio di sostegno è giunto anche dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che ha sottolineato come l’evento rappresenti una sintesi perfetta dell’essenza italiana e della sua aspirazione al futuro. La sua testimonianza ha messo in luce la presenza capillare del Made in Italy in ogni settore, dall’automotive all’aerospace, dal design di interni alla gioielleria. Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino, ha aggiunto che la combinazione di tradizione e innovazione è fondamentale per creare prodotti che generano valore aggiunto e consolidano la reputazione del nostro Paese.Il cuore dell’evento è stata una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo imprenditoriale, tra cui Silvio Pietro Angori (Pininfarina), Pietro Gorlier (Comau), Licia Mattioli (Mattioli gioielli), Fabrizio Rosboch (Officine Meccaniche Piemontesi) e Giulio Trombetta (Exclusive Brands Torino e Costadoro). Un’occasione preziosa per condividere esperienze, strategie e visioni per il futuro, confermando l’impegno costante per la promozione e la tutela dell’eccellenza italiana nel mondo, non solo come prodotto, ma come espressione di creatività, ingegno e passione.