Emc Auto: Crescita a Due Cifre e Nuovi Modelli al Salone di Torino

Emc Auto irrompe nel Salone dell’Auto di Torino con una traiettoria di crescita esponenziale, testimoniata da un incremento del fatturato del 140% nel primo semestre del 2025, che lo porta a quota 45,5 milioni di euro.

Questo dinamismo è coronato dalla presentazione di due modelli inediti, il robusto fuoristrada Emc 212 e il pick-up ibrido Foton Tunland V9, esclusiva assoluta nel portafoglio del marchio.

L’avvento di Intergea, con una partecipazione azionaria del 50% a partire dal 2024, ha catalizzato una trasformazione significativa.

I volumi di vendita hanno subito un raddoppio, e il secondo trimestre del 2025 ha visto un picco storico di 26 milioni di euro, un risultato che il presidente di Emc Auto, Federico Daffi, attribuisce alla filosofia aziendale: “La Scelta Intelligente”.

Questa visione, che pone l’attenzione sull’offerta di veicoli moderni, completi e accessibili, risponde a una crescente domanda di mobilità sostenibile e efficiente da parte delle famiglie italiane, rifiutando il concetto di compromesso.

L’ingresso di Intergea non è solo un investimento finanziario, ma un motore strategico per accelerare il percorso di sviluppo.

L’azienda si proietta verso un futuro di crescita condivisa, rafforzata dalla sinergia con i propri partner.

L’alleanza si rivela un’opportunità unica, combinando la consolidata rete di Intergea con l’agilità e l’innovazione tipiche di Emc, creando un modello operativo distintivo nel panorama automobilistico italiano.

Alberto Di Tanno, presidente del Gruppo Intergea, sottolinea come questo connubio stia generando un impatto tangibile sul mercato.

La copertura territoriale ha raggiunto un livello avanzato del 90%, e il numero di punti vendita è raddoppiato in un arco di soli sei mesi, dimostrando una rapida espansione e un impegno verso una presenza capillare.

Questi risultati non vengono percepiti come un punto di arrivo, bensì come la base per ulteriori ambizioni e un nuovo capitolo nello sviluppo del marchio Emc Auto, verso un futuro di mobilità accessibile, innovativa e sostenibile per il mercato italiano.

L’obiettivo è ridefinire il concetto di possesso automobilistico, offrendo soluzioni concrete per le esigenze di una clientela sempre più attenta all’equilibrio tra performance, economia e rispetto dell’ambiente.