Federalberghi Torino punta sul digitale per attrarre turisti europei.

Federalberghi Torino intensifica la strategia di promozione turistica del territorio, un’iniziativa volta a intercettare i flussi di visitatori che giungono attraverso i principali hub aeroportuali del Nord Italia.

Oltre ai consueti canali di comunicazione – l’aeroporto di Torino-Caselle e Malpensa – si aggiunge ora l’importante scalo di Milano Linate, punto nevralgico per i collegamenti europei di media distanza.

Questo ampliamento testimonia l’impegno costante nella creazione di un’esperienza di accoglienza più completa e personalizzata.

Il progetto, sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino e tecnologicamente gestito da Immodrone, non si limita a pubblicità di massa.

L’obiettivo è costruire un dialogo mirato con i potenziali visitatori, offrendo contenuti di valore che anticipino le emozioni e le opportunità che Torino e il suo territorio circostante sono in grado di offrire.

Si tratta di un approccio strategico volto a trasformare un viaggio occasionale in un legame duraturo con la destinazione.

Il panorama turistico contemporaneo è caratterizzato da una domanda sempre più sofisticata.

I viaggiatori non cercano semplicemente luoghi da visitare, ma esperienze autentiche, immersive, che permettano di entrare in contatto con la cultura, le tradizioni, i sapori e la storia di un luogo.

Torino e le sue valli, con la ricchezza del loro patrimonio storico-artistico, enogastronomico e paesaggistico, possiedono un indubbio potenziale in questo senso.

La sfida consiste nel comunicare efficacemente questi valori a un pubblico sempre più ampio e diversificato.

“Siamo entusiasti di poter proseguire e ampliare questa iniziativa,” dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino.

“La presenza di Linate consolida la nostra capacità di raggiungere un bacino di utenza europeo significativo, permettendoci di presentare Torino come una destinazione versatile, adatta a soddisfare le esigenze di diverse tipologie di viaggiatori, dal turista leisure all’ospite business o in arrivo per eventi e congressi.

”Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino, sottolinea l’importanza di sfruttare appieno le opportunità offerte dal marketing digitale per promuovere il territorio.

“La comunicazione efficace dei valori di un luogo, la sua identità culturale e la sua offerta turistica, passa inevitabilmente attraverso le piattaforme digitali.

Dobbiamo saper raccontare storie coinvolgenti, creare contenuti accattivanti e utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per raggiungere il target desiderato e stimolare la curiosità.

”L’iniziativa non si pone solo come un mezzo per attirare nuovi visitatori, ma anche per incentivare il ritorno, creando un circolo virtuoso che favorisca la crescita economica e la valorizzazione del territorio.

Il successo del progetto risiede nella capacità di trasformare un semplice viaggio in un’esperienza memorabile, che lasci un segno indelebile nel cuore di chi la vive.