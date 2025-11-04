Ferrari: Ricavi in crescita del 7,4% nel 2025

Ferrari chiude il terzo trimestre del 2025 con risultati che consolidano la traiettoria di crescita delineata, segnando un incremento dei ricavi netti a 1,76 miliardi di euro, un balzo del 7,4% rispetto all’anno precedente.

Un dato che riflette non solo la robustezza della domanda per le vetture del Cavallino Rampante, ma anche l’efficacia delle strategie commerciali implementate.

Le consegne, pari a 3.401 unità, registrano un leggero aumento (+18), indice della capacità di Ferrari di soddisfare una clientela sempre più esigente e globale.

L’andamento economico positivo si riflette anche nella performance operativa, con un utile operativo in crescita del 7,6%, attestato a 503 milioni di euro.

Il margine operativo, solidamente posizionato al 28,4%, testimonia la rigorosa gestione dei costi e l’attenzione all’efficienza aziendale.

L’utile netto, pari a 382 milioni di euro, incrementa del 2%, a conferma della redditività sostenibile del modello di business Ferrari.

Questi risultati, superiori alle aspettative iniziali, ribadiscono la validità degli obiettivi finanziari già rivisti al rialzo durante il Capital Markets Day.

“Il nostro percorso di sviluppo prosegue con determinazione, guidato da una visione chiara e una solida base di crescita,” afferma Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari.

“Nel Capital Markets Day abbiamo tracciato una roadmap ambiziosa per il futuro del marchio, focalizzata sulla creazione di valore a lungo termine e sulla garanzia di una crescita sostenibile entro il 2030.

Questa visione abbraccia un’evoluzione continua dell’offerta, con particolare attenzione alla transizione verso nuove tecnologie di propulsione.

“Vigna sottolinea l’impegno di Ferrari nel fornire ai propri clienti una vasta gamma di opzioni in termini di alimentazione, riconoscendo la diversità delle preferenze e la necessità di rispondere a un mercato in continua evoluzione.

“In quanto leader nel settore dell’automotive di lusso, ci sentiamo investiti di una responsabilità specifica: dimostrare come l’innovazione elettrica possa incarnare l’essenza del marchio Ferrari, traducendosi in prestazioni, design e coinvolgimento emotivo unici.

La Ferrari Elettrica non sarà semplicemente un veicolo, ma un manifesto delle nostre capacità ingegneristiche e un’affermazione del nostro spirito pionieristico.

“La dichiarazione di Vigna anticipa una strategia non solo di sviluppo di veicoli elettrici, ma di ridefinizione del concetto stesso di mobilità elettrica di lusso, integrando i principi di performance e design che hanno sempre caratterizzato Ferrari.

L’azienda si impegna a presentare una soluzione elettrica che non comprometta l’esperienza di guida e che mantenga il DNA unico del marchio, segnando un capitolo importante nella sua storia di innovazione e successo.

La sfida è quella di trasformare una tecnologia emergente in un elemento distintivo del brand, rafforzando la sua leadership nel segmento delle auto sportive di lusso.