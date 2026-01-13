GD4S a Torino: futuro energetico europeo tra sicurezza e biometano

In un contesto globale segnato da crescenti incertezze economiche e geopolitiche, e in cui la sicurezza energetica assume un ruolo strategico imprescindibile, il Board di Gas Distributors for Sustainability (GD4S) ha tenuto oggi, 13 gennaio, un incontro cruciale presso la storica sede di Italgas a Torino.

L’evento, che segna una tappa significativa per l’associazione europea, ha visto riunirsi i principali operatori del settore della distribuzione del gas, impegnati a definire una visione comune per il futuro dell’energia in Europa.

GD4S si posiziona come un interlocutore fondamentale per le istituzioni europee, con l’obiettivo di influenzare positivamente il processo di definizione delle politiche energetiche e climatiche dell’Unione.

L’associazione si distingue per la sua capacità di tradurre l’esperienza concreta degli operatori sul campo in proposte concrete e realistiche, contribuendo a plasmare un sistema energetico resiliente, economicamente accessibile e profondamente radicato nelle comunità locali.

L’esperienza sul campo rappresenta un valore aggiunto inestimabile, offrendo una prospettiva pragmatica spesso assente nelle formulazioni politiche.

Un focus importante dell’incontro è stata la preparazione del “Biomethane Connect Europe”, l’evento di punta di GD4S che si terrà a Madrid il 5 e il 6 marzo.

Tale iniziativa mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione del biometano, una fonte di energia rinnovabile cruciale per la decarbonizzazione del settore.

La discussione si è estesa anche alla transizione verso una governance più integrata e coordinata, con la prevista integrazione degli operatori gas e idrogeno nella Eu DSO Entity a partire dal 2026.

Questo passaggio rappresenta un’opportunità per ottimizzare la gestione delle reti di distribuzione europee, massimizzando l’efficienza e la coerenza delle politiche.

La presidente di GD4S, Laurence Poirier Dietz, ha sottolineato la responsabilità degli operatori del settore nel supportare attivamente la transizione energetica europea, bilanciando la necessità di garantire approvvigionamenti sicuri con la competitività e l’accessibilità economica per i consumatori.

In un’epoca di volatilità dei prezzi e di tensioni geopolitiche, questo equilibrio è fondamentale per la stabilità economica e sociale.

L’incontro di Torino conferma inoltre il ruolo guida dell’Italia e di Italgas nel promuovere la cooperazione europea in ambito di innovazione tecnologica, digitalizzazione e decarbonizzazione.

L’impegno italiano si rivela cruciale per accelerare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile.

GD4S riunisce 12 operatori che, insieme, servono oltre 60 milioni di consumatori attraverso una rete estesa per oltre 930.000 chilometri, rappresentando una fetta considerevole del mercato europeo.

L’associazione si propone dunque come un motore di cambiamento e un punto di riferimento per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili nel settore energetico europeo.