Generazioni a Teatro: Cariplo Democrazia l’Accesso alla Cultura

“Generazioni a Teatro”: Un’Iniziativa di Fondazione Cariplo per Democratizzare l’Accesso alla CulturaIn risposta alla crescente preoccupazione per la disparità di opportunità culturali che affligge le giovani generazioni, Fondazione Cariplo ha lanciato “Generazioni a Teatro”, un’iniziativa sperimentale ambiziosa volta a superare le barriere che limitano l’accesso al teatro e alle arti performative per i giovani. Con un investimento di oltre 2 milioni di euro, il progetto si configura come una rete collaborativa che coinvolge dieci importanti istituzioni culturali distribuite sul territorio lombardo e non solo, ciascuna portatrice di un’identità artistica e di una storia consolidata.L’obiettivo primario di “Generazioni a Teatro” non è semplicemente fornire ai giovani la possibilità di assistere a spettacoli teatrali, ma piuttosto creare un percorso formativo e di scoperta che li renda protagonisti attivi del processo creativo e di fruizione culturale. L’iniziativa riconosce il teatro come uno strumento potente per lo sviluppo del pensiero critico, dell’empatia, della capacità di relazione e dell’immaginazione, competenze essenziali per affrontare le sfide del futuro.La segregazione culturale, dove l’accesso alla cultura è condizionato da fattori socio-economici e geografici, rappresenta una forma di impoverimento educativo che limita il potenziale dei giovani. Come sottolinea Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, la scarsa frequentazione del teatro da parte delle nuove generazioni è un sintomo di questa disuguaglianza strutturale. “Generazioni a Teatro” si propone di invertire questa tendenza, offrendo un’offerta diversificata e inclusiva che risponda alle esigenze e agli interessi dei giovani, dai bambini agli adolescenti fino ai trentenni.Il progetto si articola in diverse azioni: laboratori teatrali interattivi, incontri con gli artisti, visite guidate dietro le quinte, riduzioni tariffarie dedicate, e iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole e alle famiglie. Le istituzioni coinvolte – Associazione Centro Teatrale Bresciano, Associazione Lirica e Concertistica Italiana – Teatro Sociale di Como, Fondazione del Teatro Grande (Brescia), Fondazione I Pomeriggi Musicali – Teatro Dal Verme (Milano), Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli (Cremona), Fondazione Teatro Carlo Coccia (Novara), Fondazione Teatro Donizetti (Bergamo), Fondazione Teatro Fraschini (Pavia), Teatro dell’Elfo Impresa Sociale e Teatro Franco Parenti Impresa Sociale (Milano) – mettono a disposizione le loro competenze e le loro risorse per creare un ecosistema culturale vivace e dinamico.”Generazioni a Teatro” non è concepita come un’iniziativa isolata, ma come un modello replicabile in altri contesti territoriali, un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa contribuire a costruire una società più equa e inclusiva, dove la cultura sia un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Il progetto mira a seminare un cambiamento profondo, coltivando una nuova generazione di spettatori consapevoli e appassionati, pronti a vivere il teatro come un’esperienza formativa e trasformativa.