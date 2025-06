Giovani Italiani: Istruzione, Lavoro e Sogni di Futuro

L’importanza attribuita all’istruzione da parte delle giovani generazioni italiane si conferma un pilastro fondamentale, secondo recenti indagini congiunte promosse da Assolombarda, Confindustria Genova, Unione Industriali Torino ed Eumetra. I risultati rivelano un legame profondo tra la formazione e il concetto di famiglia, percepita come il valore più significativo (74% degli intervistati), con l’istruzione che si posiziona subito dopo (67%).Questo dato, apparentemente consolidato, si incrocia con una crescente complessità nella visione del futuro lavorativo. Il lavoro, infatti, emerge come un elemento cruciale nella definizione dell’identità personale (38% degli intervistati lo colloca tra i primi due valori), ma la percezione del sistema lavorativo italiano è tutt’altro che positiva: il 60% degli intervistati esprime insoddisfazione. Questa critica, lungi dall’essere una semplice lamentela, riflette una crescente consapevolezza delle sfide strutturali che affliggono il mercato del lavoro nazionale, quali precarietà, scarsa meritocrazia e mancanza di opportunità di crescita.La scelta del percorso di studi, inoltre, non è più esclusivamente dettata dall’interesse personale (56%), ma è sempre più influenzata dalla valutazione delle prospettive professionali future (44%). Questo dato evidenzia una crescente pressione, soprattutto tra i giovani, di tradurre l’istruzione in un vantaggio competitivo nel mondo del lavoro, sottolineando la necessità di un collegamento più stretto tra sistema educativo e reale fabbisogno di competenze del mercato.La tendenza alla fuga all’estero, con il 58% degli intervistati che percepisce migliori opportunità occupazionali al di fuori dell’Italia, è un campanello d’allarme che richiede un’analisi approfondita. Pur essendo l’Italia una potenza manifatturiera europea di rilievo, solo una minoranza dei giovani (15%) la identifica come il motore dell’economia nazionale, preferendo orientarsi verso settori come il turismo (38%). Questo dato, apparentemente paradossale, suggerisce una disconnessione tra la percezione dell’economia italiana e la sua effettiva dinamicità, così come un potenziale mancato investimento nel talento giovane nel settore industriale.”La fotografia che emerge,” sottolinea Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, “ritrae una generazione sospesa tra ambizioni e una realtà spesso inadeguata.” Giorgia Garola, vicepresidente con delega all’internazionalizzazione e attrazione investimenti Unione Industriali Torino, aggiunge che il quadro delineato “coesistenza aspirazioni e consapevolezze.”Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova, con sguardo rivolto alle problematiche demografiche e alla difficoltà di reperimento di personale da parte delle imprese, sottolinea l’importanza cruciale di un’attenzione mirata verso i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, non solo come lavoratori, ma come portatori di nuove idee e di una visione del futuro che può contribuire a superare le attuali sfide economiche e sociali del Paese. L’attenzione si deve estendere alla creazione di un ecosistema favorevole all’innovazione, alla formazione continua e alla valorizzazione del capitale umano, elementi imprescindibili per garantire un futuro sostenibile e prospero per l’Italia.